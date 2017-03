Premier League - Nepostavit Sáncheze od začátku? Bylo to mé selhání, připouští Arséne Wenger

© skysports.com, zimbio.com, fotbalportal.cz - Wenger nevybral Sáncheze do základní sestavy proti Liverpoolu

Dnes 10:01 - Mnozí byli velmi překvapení, když v základní sestavě Arsenalu proti Liverpoolu nefigurovalo jméno Alexise Sáncheze. Nejlepší střelec Premier League zůstal jen na lavičce náhradníků. Arséne Wenger jej vypustil na trávník až ve druhé půli. To už ale Gunners prohrávali 2:0. Chilský reprezentant ihned přihrál na gól Welbeckovi, ale na víc to nestačilo. Kanonýři prohráli 3:1 a vypadli z TOP4.

V této sezóně zaznamenal Alexis Sánchez už 17 ligových branek. Je jasným tahounem Arsenalu. Jenomže Arséne Wenger s ním měl proti Liverpoolu jiné úmysly. Nepostavil jej totiž do základní sestavy. Vsadil na dva vysoké hroty - Welbecka a Girouda.

Ale Gunners selhali. Po první půli prohrávali 2:0 po brankách Firmina a Maného. Wenger věděl, že musí něco změnit, a proto poslal do boje Alexise Sáncheze. Ten v 57. minutě přihrál na kontaktní gól Welbeckovi, ale více nestihl. V samotném závěru vstřelil Wijnaldum třetí gól Reds a dal razítko na domácí výhru 3:1.

Francouzský manažer po utkání přiznal, že bylo velkou chybou nepostavit Sáncheze od úvodní minuty.

„Ano, mělo to opačný účinek. Ale cítil jsem, že naši útočníci v prvním poločase trpí, protože jsme nedominovali ve středu pole. Ve druhé půli to bylo vidět, že to bylo pro nás snadnější. Danny Welbeck a Olivier Giroud byli mnohem lepší. Je to vždy diskutabilní.“

„Myšlenkou bylo, že budeme hrát příměji. Chtěl jsem hrát na dva hráče, kteří jsou silní ve vzduchu. Potom jsem tam poslal do druhého poločasu Alexise Sáncheze.“

„V první půli jsme hráli přímočaře. Ale nevytvořili jsme si žádné šance. Nic jsme nevytěžili ani z našich rohů.“

„Jsem dostatečně silný a odolný na to, abych všechno zanalyzoval. Nepopírám, Alexis je skvělý hráč. Koupil jsem ho. Ale tohle byl můj plán.“

„Kolektivní výkon v prvním poločase nebyl dost dobrý. To je racionálnější vysvětlení.“

„Myslím, že v prvním poločase jsme se s konkurencí nevyrovnali. Ale byl to jen poločas. Ve druhém dějství jsme hráli dobře.“

