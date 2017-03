Premier League - Trápení Arsenalu pokračuje prohrou na Anfield Road, Manchester United remizoval s Bournemouthem, Leicester znovu zvítězil

© sportinglife.com - Liverpool

Včera 15:58 - Arsenal nadále pokračuje v nevyrovnaných výsledcích a po prohře 3:1 na Anfield Road ho v tabulce přeskočil i nyní třetí Liverpool, zaváhal však i Manchester United, jenž ve vyhroceném zápase pouze remizoval 1:1 s Bournemouthem, zatímco Riyad Mahrez ukončil gólové trápení a přispěl k výhře Leicesteru 3:1 nad Hullem.

Liverpool 3:1 Arsenal



Branky: 9. Firmino, 40. Mané, 90+1. Wijnaldum - 57. Welbeck



Nejsledovanější zápas 27. kola Premier League ovládl Liverpool, jenž na Anfield Road zdolal Arsenal 3:1 a posunul se na třetí příčku tabulky Premier League. Arsenal, jenž z taktických důvodů nastoupil bez Alexise Sáncheze v základní sestavě, prohrával po první půli už 2:0, a přestože Danny Welbeck vrátil Kanonýry do hry, Georginio Wijnaldum v nastaveném čase pojistil tři body pro Reds.

Roberto Firmino nedal Petru Čechovi žádnou šanci. (zdroj: zimbio.com)

Liverpool šel do utkání s jedinou změnou v sestavě oproti prohře s Leicesterem, když místo Lucase Leivy dostal příležitost Ragnar Klavan, více pozornosti naopak vzbuzovala sestava Arsenalu, jenž se musel obejít bez nemocného Mesuta Ozila, přesto Arséne Wenger překvapivě nechal největší oporu týmu Alexise Sáncheze pouze na lavičce. A tato sázka do loterie Wengerovi nevyšla, Arsenal totiž během první půle vyslal jedinou střelu na bránu Liverpoolu.



Domácí měli od úvodních minut více ze hry a hned první větší šance skončila gólem, když se po centru Sadia Maného trefil nechytatelně pod břevno Roberto Firmino, 1:0. The Reds přikovali hosty na jejich vlastní polovině a krátce před přestávkou zdvojnásobil jejich vedení po přihrávce Firmina Mané, jenž překonal Petra Čecha přízemní střelou. Ten poté skvělým zákrokem po šanci Philippeho Coutinha zabránil třetímu gólu ve své síti a držel Arsenal nad vodou.

Liverpool byl po většinu utkání lepším týmem. (zdroj: zimbio.com)

Wenger zřejmě naznal, že nezařazení Sáncheze do sestavy bylo chybou a chilský štírek proto už do druhé půle vyběhl a v 57. minutě znovu potvrdil svoji důležitost pro Arsenal, když právě po jeho přihrávce snižoval Welbeck. Arsenal bojoval o vyrovnání, ale pokus Oliviera Girouda vytěsnil Simon Mignolet nad břevno, zatímco na druhé straně se odrazila od tyče hlavička Divocka Origiho. Jeden gól ale nakonec ještě padl, když Origi využil v nastavení rychlého protiútoku a přízemním centrem namazal skórujícímu Wijnaldumovi.

Wengerovi se sázka na hru bez Alexise Sáncheze vymstila. (zdroj: zimbio.com)

Liverpool FC: Simon Mignolet, Nathaniel Clyne, Ragnar Klavan, Joël Matip, James Milner, Georginio Wijnaldum, Adam Lallana (90+2. Lucas Leiva), Philippe Coutinho (79. Divock Origi), Emre Can, Roberto Firmino, Sadio Mané (90+3. Trent Arnold)



Arsenal FC: Petr Čech, Nacho Monreal, Laurent Koscielny, Shkodran Mustafi, Héctor Bellerín, Francis Coquelin (46. Alexis Sánchez), Granit Xhaka, Alex Oxlade-Chamberlain, Danny Welbeck (74. Lucas), Olivier Giroud (74. Theo Walcott), Alex Iwobi



Manchester United 1:1 Bournemouth



Branky: 23. Rojo - 40. z penalty King

Manchester United pouze remizoval v sobotním utkání na Old Trafford 1:1 s Bournemouthem, dohrávajícím druhý poločas bez kontroverzně vyloučeného Andrewa Surmana, o to více ho mohla mrzet neproměněná penalta Zlatana Ibrahimoviče. Domácí tým poslal do vedení Marcos Rojo, jenže Joshua King z penalty srovnal, a přestože United mohli několikrát strhnout výhru na svoji stranu, stav se již do konce zápasu neměnil.



Manchester United už od prvních minut potvrzoval roli favorita a po několika menších šancích přišel průlom ve 23. minutě, kdy po centru Antonia Valencii poslal míč do brány bek Rojo, 1:0. Domácím se však druhou branku přidat nepodařilo a Bournemouth se krátce před přestávkou dočkal srovnání, když Phil Jones fauloval v pokutovém území Marca Pugha a s následnou penaltou si již poradil King, 1:1.

Červenou kartu viděl překvapivě jen Andrew Surman. (zdroj: zimbio.com)

Přestože už v prvních desítkách minut se na hřišti párkrát zajiskřilo, to, co přišlo po vyrovnávacím gólu, se neděje často ani v ostré Premier League a nutno uznat, že rozhodčí Kevin Friend situaci nezvládl. Vše začalo tím, že Tyrone Mings po vzájemném souboji o míč šlápl na hlavu ležícímu Ibrahimovičovi a Zlatan, jak už je jeho zvykem, neudržel nervy na uzdě a v hlavičkovém souboji uštědřil Mingsovi pořádnou ránu loktem do hlavy.

Joshua King se postaral o vyrovnání. (zdroj: zimbio.com)

Ani na jedné straně se nepochopitelně netrestalo, o to překvapivější bylo, když Friend vytáhl druhou žlutou kartu pro Surmana za pouhé strčení do Ibrahimoviče. Bez jednoho hráče v poli Bournemouth už během druhé půle jen kontroloval stav, o remízu ale mohl lehce přijít, když Adam Smith zahrál ve vápně rukou a Ibrahimovič dostal příležitost rozhodnout utkání z pokutového kopu. Jenže jeho střelu famózně lapil Artur Boruc a United se tak museli spokojit s remízou 1:1.



Manchester United: David de Gea, Phil Jones, Marcos Rojo, Luke Shaw (70. Marcus Rashford), Luis Valencia, Michael Carrick (70. Marouane Fellaini), Paul Pogba, Juan Manuel Mata, Wayne Rooney (70. Jesse Lingard), Anthony Martial, Zlatan Ibrahimović



AFC Bournemouth: Artur Boruc, Adam Smith, Steve Cook, Tyrone Mings (79. Baily Cargill), Charlie Daniels, Harry Arter, Andrew Surman, Ryan Fraser, Marc Pugh (46. Dan Gosling), Joshua King (88. Max Gradel), Benik Afobe

Výsledky 27. kola Premier League:



Manchester United 1:1 Bournemouth (23. Rojo - 40. z penalty King)

West Bromwich 0:2 Crystal Palace (55. Zaha, 84. Townsend)

Watford 3:4 Southampton (4. Deeney, 79. Okaka, 90+4. Niang - 28. Tadić, 45+2. a 86. Redmond, 83. Gabbiadini)

Swansea 3:2 Burnley (12. a 90+2. Llorente, 69. Olsson - 20. z pen. a 61. Gray)

Stoke 2:0 Middlesbrough (29. a 42. Arnautović)

Leicester 3:1 Hull (27. Fuchs, 59. Mahrez, 90. Huddlestone vl. - 14. Clucas)

Liverpool 3:1 Arsenal (9. Firmino, 40. Mané, 90+1. Wijnaldum - 57. Welbeck)

Vít Sedlák / FotbalPortal.cz