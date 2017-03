Premier League - Ibrahimovič o souboji s Mingsem: Nebyla to odplata. Skočil mi na loket. Co na to Mings?

© goal.com, fotbalportal.cz - Ibrahimovič vs. Mings

Dnes 09:19 - Včerejší duel mezi Manchesterem United a Bournemouthem, který skončil remízou 1:1, byl plný velmi ostrých soubojů. Došlo také k několika střetům mezi Zlatanem Ibrahimovičem a Tyronem Mingsem. Zadák Cherries nejprve šlápl Ibrahimovičovi na hlavu, ten ho pak při vzdušném souboji v šestnáctce trefil loktem do obličeje. Jaké byly ohlasy zainteresovaných hráčů?

Manchester United šel proti Bournemouthu do vedení zásluhou Roja. Ale ve 40. minutě srovnal z penalty King. Další gól diváci na Old Trafford neviděli, i proto, že Zlatan Ibrahimovič neproměnil v 72. minutě pokutový kop.

Švédský útočník byl ale ještě více v centru dění. Byl to opravdu zvláštní zápas. Bournemouth dohrával celý druhý poločas v deseti bez vyloučeného Surmana. Tomu všemu ještě předcházely dva důležité incidenty.

Nejprve obránce Mings šlápl Zlatanu Ibrahimovičovi na hlavu, ten jej pak trefil loktem do obličeje. Po utkání popřel, že by snad šlo o úmysl a odplatu.

„Cítil jsem, jak mě zezadu něco praštilo do krku. U toho lokte to vidím jasně. Vyskočil jsem, vyskočil jsem vysoko, chránil jsem sám sebe. Ve stejnou dobu jsem šel do míče a on skočil do mého lokte.“

„Doufám, že se mu nic nestalo, že se nezranil nebo tak něco, protože mým záměrem rozhodně nebylo ho zranit. Bylo to naopak. Bylo to o tom, že jsem chránil sám sebe a šel jsem po míči. Naneštěstí skočil do mého lokte. To se stalo už mnohokrát. Takže doufám, že je v pořádku.“

„Poslouchejte, ani jsem nevěděl, že mi právě on stoupl na hlavu. V tom okamžiku jsem na to vůbec nemyslel. Ani jsem neviděl záznam. Pokud to byl on, tak to byl on. Ale není to něco, o čem jsem přemýšlel, protože všichni obránci se mě snaží zastavit, jelikož jsem útočník a snažím se dávat góly.“

Když byl útočník Red Devils dotázán na to, co Mingsovi řekl, uvedl:

„Nevím, pořád mluvíte. Nevím. Možná jsem se ptal, jestli to byl on. Nevím. Nepamatuju si to. Mluvím hodně, když jsem na hřišti.“

Wayne Rooney prohlásil, že šlápnutí na Ibrahimovičovu hlavu dobře viděl a žádá pro Mingse trest.

„Ano, byl jsem u toho. Dobře jsem to viděl. Během zápasu uděláte spoustu zákroků. Ale když někomu šlápnete na hlavu, je to špatně. To je jasné. Jsem si jistý, že dostane po zápase trest.“

A co Rooney řekl k Ibrahimičovu lokti? Byl to úmysl?

„Ne. Myslím, že oba hráči šli po míči. Byl jsem u rohu. Byl to ten souboj v šestnáctce, že? Ano, já byl u rohu. Neviděl jsem to úplně dobře.“

Poté se k věci vyjádřil i samotný Tyrone Mings. Nejprve promluvil o svém šlápnutí na Ibrahimoviče. Poté o úderu, který schytal.

„Absolutně nikdy bych to záměrně neudělal, to není můj styl hry. Hraju tvrdě, ale fér. Tohle nebyl úmysl.“

„Zlatan je tím, kým je. Je to silný hráč. Dobrý hráč. Věděl jsem, že to proti němu bude těžké. Věděl jsem, že to s ním bude bitva po celý zápas. Taky to tak bylo.“

„Byl tam asi loket, když jsem pak šel na balón. Neviděl jsem to. Cítil jsem to. Ale co se stalo poté se Surmanem, když byl vyloučen, to už jsem neviděl.“

Michal Čermák