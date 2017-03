Premier League - José Mourinho: Budeme bojovat. Naším cílem v Premier League je druhé místo

© dailystar.co.uk, fotbalportal.cz - José Mourinho

3 Líbilo se

Dnes 09:57 - Dnes čeká Manchester United ligový duel proti Bournemouthu. Pokud by se mu podařilo zvítězit, minimálně na pár hodin by se protlačil do TOP4. José Mourinho určil jako cíl do konce sezóny druhé místo v Premier League. Podle něj je to reálná meta. Také nezapomíná na Evropskou ligu a FA Cup. Mluvil i o Luku Shawovi.

Z šestého místa ztrácí Manchester United na vedoucí Chelsea už 15 bodů. I když má zápas k dobru, José Mourinho se domnívá, nejspíš oprávněně, že titul už je skutečně nereálný. Ale na druhý Tottenham schází Red Devils jen 5 bodů, navíc mají odehráno o zápase méně. Tím pádem to portugalský kouč bere jako reálný cíl pro zbývající část sezóny.

„Dostat se na druhé místo bude velmi obtížné, ale je to velmi pravděpodobné.“

„První místo je nemožné. Druhé místo je možné, ale musíme o něj bojovat.“

„Evropská liga je také těžká, ale je to náš cíl. Když zdoláme Rostov, budeme už ve čtvrtfinále.“

„Pak už budeme muset o Evropské lize přemýšlet opravdu vážně, protože v tu chvíli už budeme mezi nejlepší šestnáctkou.“

„Ve čtvrtfinále už pomalu cítíte finále. V určitém období musíte analyzovat svůj tým, připomínky všech hráčů...musíte se dobře rozhodovat.“

„Ale všechny tyto možnosti vždy sdílím s vedením, s majiteli...ovšem na to je teď ještě čas.“

„Pro tuto chvíli nás zajímá jen zápas proti Bournemouthu. Pak proti Rostovu, pak proti Chelsea ve čtvrtfinále FA Cupu. Pak uvidíme, jak na tom ve všech soutěžích budeme. Pak se pokusíme učinit správná rozhodnutí.“

Navzdory tomu, že od návratu po zranění odehrál Luke Shaw zatím jen jeden zápas, podle Mourinha by z něj mohl být klíčový hráč. A to i v dlouhodobém horizontu.

„V praxi to znamená, že máme spoustu levých obránců. Nevypadá to tak, ale ve skutečnosti je tady Daley Blind, Shaw, Marcos Rojo, Matteo Darmian...ti všichni mohou hrát na pozici levého obránce. Jsou to rozdílní hráči.“

„Myslím, že ten, který by měl být v nejlepších letech a mít největší potenciál, je Luke Shaw. Věkem, stabilitou, fyzickými předpoklady, agresivitou směrem dopředu...Ale aby byl nejlepší, musí tvrdě pracovat. To je to, co se snaží dělat.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz