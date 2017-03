Premier League - José Mourinho má starosti o domácí formu United: Může nás to stát místo v TOP4, říká

© skysports.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

Dnes 15:37 - Manchester United v sobotu ztratil dva body v bitvě o TOP4, když doma jen remizoval s Bournemouthem 1:1. Ze 14 ligových zápasů doma Red Devils hned sedmkrát remizovali. To je opravdu příliš mnoho ztrát. Toho si je dobře vědom i José Mourinho. Portugalský kouč se obává, že právě tato domácí „forma“ může jeho tým stát umístění v nejlepší čtyřce.

Aktuálně je Manchester United na šestém místě ligové tabulky. Na pátý Arsenal jediný bod. Ale už mohl být před ním. To by si ovšem nesměl připsat další domácí ztrátu. Na Old Trafford v sobotu nedokázal porazit Bournemouth.

Když byl kouč José Mourinho dotázán, zda tato špatná domácí forma, když United už sedmkrát doma remizovali a jednou prohráli, může jeho mužstvo stát účast v TOP4, Special One reagoval po svém.

„Samozřejmě, samozřejmě, že ano,“ odsekl Mourinho.

„Když se podíváte na body, které jsme doma ztratili, nemluvím teď o zápase s Manchesterem City, mluvím o všech zápasech, ve kterých jsme remizovali.“

„Pokud se tyto body sečtou, tak je to 10-12 bodů. Kvůli tomu nejsme v TOP4. S nimi bychom byli první nebo druzí.“

„Ztratili jsme doma už hodně a bodů a samozřejmě nás to stojí lepší pozici.“

„Jestli jsme mrtví, pokud jde o TOP4? Ne, nejsme. Je tady ještě hodně zápasů. Skutečnost je však taková, že jsme opravdu ztratili opravdu hodně bodů.“

A jaký je hlavní problém současného Manchesteru? Portugalský kouč to dobře ví.

„Je to starý příběh, obehraná písnička. Vytvoříme si hromadu šancí, ale nedáme góly. Pořád dokola. To se týká utkání s Hullem, Burnley, Bournemouthem i se Stoke.“

„Je to víceméně stejné. Hrajeme dobře. Začneme dobře. Máme jednu šanci v první minutě, další ve třetí, v páté...Hromadí se to a gólman soupeře začíná být sebejistý. Brankář je pak hráčem zápasu. A ta k dále a tak dále. Je to stejné. Musíme dávat góly. Ostatní týmy mají méně šancí, ale góly dávají.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz