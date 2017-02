Premier League - José Mourinho: Příští sezóna bude pro Zlatana Ibrahimoviče na nejvyšší úrovni ta poslední

© skysports.com, fotbalportal.cz - Mourinho a Ibrahimovič

Dnes 09:26 - Hraje skvěle. V 35 letech si podmaňuje i anglickou Premier League. S 15 góly Zlatan Ibrahimovič bojuje o korunu pro krále střelců a je nejdůležitější m hráčem Manchesteru United. Mnohé překvapil. José Mourinho moc dobře ví, jakým hráčem je švédský útočník. Na druhou stranu bere v potaz jeho věk. Podle názoru portugalského kormidelníka bude sezóna 2017/2018 pro Ibrahimoviče ta poslední na top úrovni.

Zlatan Ibrahimovič přicházel v létě do Manchesteru United a našlo se dost kritiků, kteří mu nevěřili. Předpovídali, že v takovém věku už nebude na Premier League stačit. Jenomže švédský útočník ukázal, že je stále v úžasné formě.

Má na kontě 15 ligových gólů a je hlavním tahounem klubu z Old Trafford. Podepsal smlouvu na 12 měsíců a je takřka naprosto jisté, že bude využita i opce na dalších 12 měsíců. O tom je přesvědčen i José Mourinho.

„Jsem naprosto přesvědčen, že se Zlatan chystá tady zůstat. Přišel s úmyslem zůstat dva roky. Myslím si, že první rok překonává všechna očekávání.“

„Budeme se snažit být v příští sezóně ještě lepší. Ví to. Moc dobře to ví. A zřejmě to bude jeho poslední sezóna na té nejvyšší úrovni.“

„Zůstane tady. Adaptoval se na klub, na ligu...“

„Nevidím žádný problém ani s jeho rodinou. Dal jsem mu možnost volna, aby na pár dní odjel do Švédska. Ale nevyužil toho. Raději zůstal tady.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz