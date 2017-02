Premier League - Další boj o TOP4 svede Liverpool s Tottenhamem. Bodnou Sršně z Watfordu Manchester United i v jeho svatostánku?

© sbnew.co.za, fotbalportal.cz - Reds vs. Spurs

Včera 17:21 - V 25. kole Premier League se fanoušci mohou těšit například na hlavní tahák mezi Liverpoolem a Tottenhamem. Půjde o souboj, který může zahýbat kartami v TOP4. Oba kluby by navíc jistě chtěly nahánět Chelsea v závodě o titul. Dalším mužstvem, které chce urvat místo v Lize mistrů za každou cenu, je Manchester United. Mourinhovi muži přivítají v Divadle snů Watford.

Liverpool - Tottenham

Sobota 11. února, 18.30, Anfield

Reds se s Kohouty utkali v této sezóně už dvakrát. V lize došlo na remízu 1:1. V osmifinále EFL Cupu pak Liverpool vyhrál 2:1 a prošel dál. Spurs už s týmem z Anfieldu nevyhráli 9 zápasů v řadě. Přidají svěřenci Jürgena Kloppa jubilejní desátý korálek?

Liverpool je v pořádné krizi. Nevyhrál posledních 5 soutěžních utkání v řadě. Prohrál se Swansea, Southamptonem, Wolverhamptonem, remizoval na Chelsea a prohrál v Hullu. Letos ještě v Premier League neokusil pocit vítězství. Naposledy zvítězil 31. prosince, kdy porazil Manchester City. Výsledek? Vypadnutí z EFL Cupu, vypadnutí z FA Cupu a v lize vypadnutí z TOP4 a nabraná třináctibodová ztráta na Chelsea. Kouč Jürgen Klopp přiznal, že je jeho tým na dně. Na druhou stranu německý kouč věří, že se jeho celek ještě dokáže zvednout. Potřebuje se chytnout. Výhra nad silným Tottenhamem by mohla vlít hodně energie do žil. Prohra by naopak znamenala prohloubení krizového startu do nového roku.

Tottenham je nejbližším pronásledovatelem Chelsea. I tak ale na Blues ztrácí 9 bodů. V minulém kole Kohouti porazili Middlesbrough 1:0. O jediný gól zápasu se postaral Harry Kane - se 14 brankami nejlepší střelec Spurs. Druhým pak je Dele Alli s 11 přesnými zásahy. Oba jsou pro klub z White Hart Lane nesmírně důležití. Mauricio Pochettino si je toho dobře vědom. Mnozí odborníci věří, že pouze Tottenham ještě může Chelsea překazit cestu za titulem. Pokud by chtěl Tottenham tyto domněnky posílit, měl by na Anfieldu zvítězit, jinak hrozí, že Blues opět zvýší náskok. Trenér Pochettino nebude mít k dispozici Lamelu, Vertonghena, Rose, Nkoudoua a zřejmě i Trippiera.

Absence:

Liverpool: Grujič, Ings (oba zranění), Klavan, Lallana, Lovren (všichni nejistý start)

Tottenham: Lamela, Vertonghen, Rose, Nkoudou (všichni zranění), Trippier (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Liverpool: Mignolet - Clyne, Matip, Lucas Leiva, Milner - Lallana, Henderson, Wijnaldum - Mane, Firmino, Coutinho

Tottenham: Lloris - Walker, Dier, Alderweireld, Davies - Dembele, Wanyama - Eriksen, Alli, Son - Kane

Tip FotbalPortal.cz: 1:1

Manchester United - Watford

Sobota 11. února, 16.00, Old Trafford

V polovině září Hornets překvapili Manchester a doma jej porazili 3:1. Na to na Old Trafford nevzpomínají rádi. V Divadle snů tedy mají United svému soupeři co vracet. Historie mluví pro ně. Watford vyhrál na půdě Red Devils pouze jednou v celé historii, a to v roce 1978 v Ligovém poháru.

Manchester United v minulém kole zvítězil na půdě posledního mistra - Leicesteru - 0:3. Díky tomu využil zaváhání týmů před ním a přiblížil se TOP4. Na čtvrté místo Rudým ďáblům schází už jen dva body. V Premier League naposledy svěřenci Josého Mourinha prohráli 23. října na Stamford Bridge. Od té doby je v lize nikdo neporazil. Samozřejmě bude portugalský kouč velmi rád, jestliže tato skvělá série bude pokračovat. Zlatan Ibrahimovič se bude snažit znovu dostat na vrchol tabulky střelců. Momentálně má na kontě 15 gólů a na Romelua Lukakua ztrácí 1 přesný zásah. Hrát nebude zraněný Jones. Otazník visí nad starty Fosu-Mensaha a Roja.

Watford je v tabulce na 10. místě. V poslední době se zvedá. Z posledních 4 kol totiž urval 8 bodů za 2 výhry a 2 remízy. Dokázal porazit Arsenal na jeho půdě a poté doma Burnley. Během ledna z klubu odešel do Číny střelec Ighalo, který se ovšem v podzimní části Premier League prosadil pouze jednou. Kouč Mazzarri získal solidní posily., například Nianga či Zarateho. Niang odehrál proti Burnley parádní utkání, když na jeden gól nahrál a druhý sám vstřelil. Fanoušci Hornets, že v nastolené formě bude pokračovat i v nadcházejících zápasech. Podaří se Watfordu překvapit favorita i podruhé v této sezóně? Dozvíme se v sobotu.

Absence:

Manchester United: Jones (zranění), Fosu-Mensah, Rojo (oba nejistý start)

Watford: Amrabat, Kabasele, Pantilimon, Pereyra, Zuniga (všichni zranění), Britos, Behrami (oba nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Manchester United: de Gea - Valencia, Bailly, Smalling, Rojo - Herrera, Pogba - Mchitarjan, Mata, Rashford - Ibrahimovič

Watford: Gomes - Cathcart, Kaboul, Prodl, Holebas - Capoue, Behrami, Cleverley - Niang, Deeney, Zarate

Tip FotbalPortal.cz: 2:0

Kompletní program 25. kola Premier League:

Sobota 11. února

13.30 Arsenal - Hull

16.00 Manchester United - Watford

16.00 Middlesbrough - Everton

16.00 Stoke - Crystal Palace

16.00 Sunderland - Southampton

16.00 West Ham - West Bromwich

18.30 Liverpool - Tottenham

Neděle 12. února

14.30 Burnley - Chelsea

17.00 Swansea - Leicester

Pondělí 13. února

21.00 Bournemouth - Manchester City

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

