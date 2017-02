Premier League - Willian: Mourinho mě chtěl do Manchesteru

© skysports.com, fotbalportal.cz - Mourinho chtěl Williana

Dnes 14:20 - Manchester United mohl v létě získat další zajímavou posilu. Willian přiznal, že se jej snažil zlákat José Mourinho na Old Trafford. Oba se dobře znají ze vzájemné spolupráce na Stamford Bridge. Brazilský záložník uvedl, že se o něj zajímalo více klubů, ale on je v Chelsea spokojený a nemíní nikam odcházet. Dokráčí s londýnským klubem k titulu?

Willian přišel do Chelsea v roce 2013. Krátce poté, co se do klubu vrátil José Mourinho. Společně pak vyhráli Premier League. V roce 2015 byl vyhlášen nejlepším hráčem Chelsea. Po mistrovské sezóně ale následovala výsledková i herní kocovina, která stála místo portugalského manažera.

Willian v klubu zůstal, ale klidně mohl dnes také působit na Old Trafford jako Special One.

„Konkrétně to přesně nevím, ale byl tam zájem, to je pravda. Z Manchesteru United, samozřejmě také proto, že tam je José Mourinho.“

„Z ostatních klubů to nevím. Ale na internetu se toho vždy hodně napíše. Ovšem jsem potěšen, když slyším, že existují kluby, které obdivují mou práci.“

Na otázku, zda by následoval své kamarády Ramirese a Oscara do Číny, Willian prohlásil:

„Jsem v Chelsea šťastný. Cítím se tady dobře. Jako by to byl můj domov. Nevím, jestli bych někdy odešel do Číny. Musíte přemýšlet o své rodině, o dětech...o budoucnosti.“

