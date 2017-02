Premier League - Čech nabídl Masonovi pomoc a zkušenosti z vlastního zranění hlavy

Citis se snad dotceny mym komentarem? Kdyz chytal za Chelsea, tak stala pred nim pecna obrana, obcas pridal dobry zakrok a mluvilo se o nem pozitivne. Chybu muze udelat kazdy, ale ted to neni zadna pridana hodnota pro Arsenal. Pokud bude chytat jen to co chytit ma, tak nedaji ani top4. De gea zachranuje United tyden co tyden, Courtois to ma snadne, ale obcas chyti i neco navic, Lioris chyta neuveritelne. City, arsenal a Liverpool maji velky problem v brane