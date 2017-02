Premier League - Sadio Mané vystřílel Liverpoolu výhru nad Spurs, Manchester United prodloužil svoji neporazitelnost na 16 zápasů

© sportinglife.com - Sadio Mané

Včera 19:03 - Sadio Mané dvěma góly proti Tottenhamu Hotspur zajistil Liverpoolu první výhru v roce 2017, Juan Mata a Anthony Martial rozhodli o výhře Manchesteru United 2:0 nad Watfordem, gól rukou Alexise Sáncheze přispěl Arsenalu k důležitému vítězství nad Hullem City a Manolo Gabbiadini se dvěma brankami podílel na výhře Southamptonu 4:0 nad Sunderlandem.

Liverpool 2:0 Tottenham Hotspur



Branky: 16. a 18. Mané



Dva góly Sadia Maného v rozmezí pouhých třech minut úvodního poločasu sobotního utkání na Anfield Road stačily Liverpoolu k výhře 2:0 nad Tottenhamem Hotspur. Dvě Maného trefy během 138 sekund zároveň přinesly Liverpoolu první ligové vítězství v roce 2017, díky kterému se The Reds vrací v tabulce před oba manchesterské kluby.



Protože se Dejan Lovren nestačil plně zotavit po svém zranění kolena, provedl Jurgen Klopp jedinou změnu v sestavě po prohře 2:0 s Hullem z minulého víkendu, když místo Emreho Cana nasadil v záloze Georginia Wijnalduma.



Přestože The Reds v letošním kalendářním roce nevyhráli jediný zápas, do utkání proti Tottenhamu vkročili lépe než soupeř a jejich aktivita se vyplatila v 16. minutě, kdy Wijnaldum úžasným pasem za obranu poslal do úniku Sadia Maného, jenž v souboji jeden na jednoho proti Hugu Llorisovi zakončil nechytatelně pod břevno.

Sadio Mané se z afrického poháru národů vrátil ve skvělé formě. (zdroj: zimbio.com)

Hosté se ještě nestihli vzpamatovat z první branky a o pouhé dvě minuty později prohrávali už o dva góly, když Mané našel ve vápně Adama Lallanu, jehož střelu Lloris neudržel a zblokovanou dorážku Roberta Firmina dopravil Mané za brankovou čáru.



Druhá půle už žádné drama nepřinesla a s výjimkou střely Heung-Min Sona, kterou vykopl Simon Mignolet a volného kopu Christiana Eriksena už se Liverpool o svoji výhru nemusel obávat. Jedenáctizápasová série bez porážky v podání Tottenhamu je tak u konce, stejně jako s největší pravděpodobností i jeho ambice na zisk ligového titulu.

Liverpool si proti Tottenhamu došel až pro příliš hladké vítězství. (zdroj: zimbio.com)

Liverpool FC: Simon Mignolet, Nathaniel Clyne, Joël Matip, James Milner, Georginio Wijnaldum, Lucas Leiva (82. Ragnar Klavan), Adam Lallana, Jordan Henderson, Philippe Coutinho (77. Emre Can), Roberto Firmino, Sadio Mané (90. Trent Arnold)



Tottenham Hotspur: Hugo Lloris, Kyle Walker, Toby Alderweireld, Ben Davies, Mousa Dembélé (77. Moussa Sissoko), Victor Wanyama, Christian Eriksen (68. Harry Winks), Dele Alli, Eric Dier, Heung-Min Son (82. Vincent Janssen), Harry Kane



Manchester United 2:0 Watford



Branky: 32. Mata, 60. Martial



Manchester United díky gólům Juana Maty a Anthonyho Martiala zdolal 2:0 Watford a prodloužil svoji neporazitelnost v Premier League na šestnáct zápasů v řadě. Domácí sice svými střelami zasypali bránu Watfordu, o poločase přesto vedli pouze o jeden gól zásluhou trefy Maty po centru Martiala, jenž po hodině hry pojistil výhru United.



Martial se po delší době vlezl do základní sestavy United na úkor Marcuse Rashforda, zatímco Daley Blind tentokrát dostal příležitost místo Marcose Roja a přestože domácí od začátku utkání na hřišti dominovali, nedařilo se jim přetavit jejich šance v góly. Dvě menší příležitosti si připsal Zlatan Ibrahimovič, Martialova tečovaná střela letěla mimo bránu a Heurelho Gomes si poradil s pokusem Paula Pogby z dvaceti metrů.

Manchester United měl po celý zápas jasnou převahu. (zdroj: zimbio.com)

Gomes dlouho držel Watford nad vodou a skvělým zákrokem poté vytěsnil další střelu Pogby po centru Antonia Valencii, přičemž mnohem lépe si měl se svou šancí krátce poté poradit i Henrich Mchitarjan. Gomes ještě dokázal chytit hlavičku Ibrahimoviče, ale na zakončení Maty po přízemním centru Martiala už byl krátký a United tak šli do zaslouženého vedení.



Po přestávce si ojedinělou střelu na Davida De Geu z volného kopu připsal Mauro Zarate, ale poté už znovu vládli utkání domácí a po hodině hry pojistil jejich výhru Martial, jehož výbornou přihrávkou za obranu uvolnil Ibrahimovič a Francouz se přesně mířeným pokusem do bližšího rohu brány odvděčil Josému Mourinhovi za šanci v základní sestavě.

Marouane Fellaini bojuje o míč se Stefanem Okakou. (zdroj: zimbio.com)

Manchester United: David de Gea, Chris Smalling, Eric Bailly, Luis Valencia, Juan Manuel Mata (72. Marouane Fellaini), Henrik Mchitarjan (89. Jesse Lingard), Daley Blind, Ander Herrera, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimović, Anthony Martial (81. Marcus Rashford)



Watford FC: Heurelho Gomes, Younès Kaboul, Sebastian Prödl, José Holebas, Miguel Britos (46. Daryl Janmaat), Craig Cathcart (83. Isaac Success), Étienne Capoue, Tom Cleverley, Mauro Zárate (74. Stefano Okaka), Troy Deeney, M´Baye Niang

Výsledky 25. kola Premier League:



Arsenal 2:0 Hull (34. a 90+3. z penalty Sánchez)

Manchester United 2:0 Watford (32. Mata, 60. Martial)

Middlesbrough 0:0 Everton

Stoke 1:0 Crystal Palace (67. Allen)

Sunderland 0:4 Southampton (30. a 45. Gabbiadini, 88. vlastní Denayer, 90+2. Long)

West Ham 2:2 West Brom (63. Feghouli, 87. Lanzini - 6. Chadli, 90+4. Evans)

Liverpool 2:0 Tottenham Hotspur (16. a 18. Mané)

