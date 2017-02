Premier League - Ian Wright: Mluvil jsem s Wengerem. Řekl mi, že jeho čas v Arsenalu se blíží ke konci

Já si nemyslím, že výběr hráčů je špatný. Poslední dvě tři sezon y do Arsenalu chodí dobří hráči. Takový Perez když přišel, tak jsem nadával co to zas je, ale ted nadávám, že nehraje. Není to jen o jménech. Problém je ten, že Arsen má až přehnanou důvěru a to při dnešní morálce a výchově hráčů je sebevražda. Teď už fotbal nehrajou gentlemani, ale rozmazlenci. Arsen prostě už nepatří do této doby.