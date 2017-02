Premier League - Problémy v kabině Arsenalu? Koscielny zpochybňuje Wengerův výběr sestavy proti Chelsea

© skysports.com, fotbalportal.cz - Laurent Koscielny

Dnes 15:36 - Arsenal opět upadá do krize. Prohrál doma s Watfordem, pak na půdě Chelsea a už na Blues ztrácí 12 bodů. Znovu se řeší role Arséna Wengera. Někteří již poněkolikáté volají po jeho odvolání. Teď přilil olej do ohně Laurent Koscielny. Francouzský stoper zpochybnil Wengerův výběr sestavy proti Chelsea. Také uvedl, že se Gunners musí vrátit ke své kombinační rychlé hře plné pohybu.

V rozhovoru pro francouzskou televizi Laurent Koscielny připustil, že šance Arsenalu na zisk titulu v Premier League, mohou vzít po porážkách s Watfordem a Chelsea za své. Když byl požádán, aby vysvětlil důvod, proč Kanonýři prohráli na Stamford Bridge, Koscielny odpověděl:

„Myslím, že na místo některých hráčů hráli jiní. Domnívám se, že bychom měli hrát více jako tým, s mnohem větším pohybem.“

„Byl tam k tomu prostor, protože Chelsea nám dávala dostatek místa. Pak nás za to chtěli ztrestat nějakým rychlým brejkem.“

„Musíme držet při sobě. Zvednout se. Zlepšit naši sebedůvěru. Vrátit se zpět a začít vítězit.“

Aktuálně ztrácí Arsenal na vedoucí Chelsea 12 bodů a Koscielny ví, že to už je špatná situace.

„Bude to teď těžké. Matematicky je to stále možné, ale bude to těžké.“

„Musíme se vrátit k naší kvalitní hře - k našim přihrávkám a našemu dobrému pohybu.“

