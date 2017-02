Premier League - Arséne Wenger: Bellerín ani nevěděl, jaké je skóre

© goal.com, fotbalportal.cz - Otřesený Bellerín

Dnes 10:17 - Arsenal včera nezvládl duel na Stamford Bridge, kde prohrál 3:1, a je tak zřejmě definitivně venku z boje o titul. Na vedoucí Chelsea aktuálně ztrácí už 12 bodů, navíc poslední dva zápasy prohrál. Arséne Wenger po utkání komentoval zejména situaci u prvního gólu Blues. Po souboji Bellerína s Alonsem arsenalský obránce zůstal po úderu do hlavy ležet na zemi a brzy musel střídat, zatímco zadák Chelsea slavil vstřelenou branku.

Vše se událo už ve třinácté minutě. Nejprve po centru Pedra z pravé strany hlavičkoval Diego Costa do břevna. K odraženému míči se blížila dvojice Hector Bellerín - Marcos Alonso. Při vzdušném souboji trefil Alonso Bellerína loktem do hlavy. Obránce Arsenalu zůstal ležet, zatímco Alonso hlavičkoval míč do sítě.

Hector Bellerín musel okamžitě střídat. Samozřejmě zde bylo podezření na otřes mozku. Arséne Wenger po utkání uvedl, že Bellerín po úderu o sobě vůbec nevěděl.

„Byl úplně mimo. V tu dobu ani nevěděl, jaké je skóre. Neviděl gól.“

„Rozhodnutí vystřídat Bellerína bylo pro mě velmi rychlé, ale musíme to respektovat. Šlo o hlavu.“

„Jedna ze zvláštností dnešního zápasu byla ta, že rozhodčí hodně pouštěl některé zákroky na zemi i lokty v obličeji.“

„Nebylo to jenom dnes, ale už v mnoha zápasech, které jsem viděl. Je to ovšem mnohem nebezpečnější, když dostanete úder do hlavy, než když dostanete úder do nohy.“

Gunners prohráli podruhé za sebou. Obě porážky sledoval Arséne Wenger, kvůli trestu, z tribuny. To se mu vůbec nezamlouvá.

„Je to velmi frustrující, protože nemohu dělat svou práci. A já chci dělat svou práci. Ale musím zaplatit za to, co jsem udělal.“

„Je to opravdu frustrující - sledovat zápas z tribuny mezi lidmi. Všichni telefonují, vstávají, sedající si...Nemyslím si ovšem, že by toto nějak vysvětlovalo naši porážku.“

