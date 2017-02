Premier League - Pogba, Messi, Suárez, Ronaldo…Jedenáctka Arsenalu, kterou Arséne Wenger mohl mít

© skysports.com, fotbalportal.cz - Hvězdy, které mohl mít Arsenal

Dnes 09:11 - Během včerejší tiskové konference před zápasem s Chelsea Arséne Wenger prohlásil, že se dvakrát pokusil do týmu získat N´Gola Kantého, který valí pod Antoniem Contem. Kanté je jen jedním z mnoha skvělých hráčů, kteří mohli oblékat dres Gunners. Jsou tady mnohem větší jména, o kterých francouzský manažer tvrdil, že je chtěl ke Kanonýrům zlákat.

Cohen Bramall - to je jediný hráč, kterého během ledna Arséne Wenger podepsal. Hráč ze šesté nejvyšší anglické soutěže...Není divu, že fanoušci Gunners jsou frustrováni. Ovšem během působení Arséna Wengera na lavičce Kanonýrů se hovořilo o mnoha velkých jménech.

V létě odmítl přestup do Arsenalu Jamie Vardy z Leicesteru. Raději podepsal novou smlouvu s Foxes. A Gonzalo Higuaín? Dlouhodobý Wengerův cíl? Působiště změnil, ale z Neapole odešel za 75 miliónů liber do Juventusu.

To jsou jen poslední dvě jména z dlouhého seznamu velkých hráčů, které Arséne Wenger do Arsenalu chtěl, ale nikdo nezískal. Byli mezi nimi například i Paul Pogba, Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.

V pátek do tohoto seznamu přibyl N´Golo Kanté. Tohoto Francouze, který pomohl loni Leicesteru a teď se o to samé pokouší v Chelsea, se pokoušel lodivod Gunners získat hned dvakrát.

Pojďme se společně se SkySports podívat, jak by mohla vypadat vysněná Wengerova jedenáctka, kdyby všechny velké ryby ulovil...

Joe Hart

Poprvé se Arséne Wenger na Joa Harta vyptával v sezóně 2009/2010, kdy Hart působil na hostování v Birminghamu. Objevil se však jeden problém - Manchester City, Hartův mateřský klub.

„Vzpomínám si, že když Hart chytal za Birmingham, vyptával jsem se na něj, ale řekli mi, že je v Manchesteru City. Myslel jsem si, že by mohl být brankářem Citizens. Měl něco, co potřebuje každý brankář velkého klubu. Nedivím se, že se z něj stal gólman číslo 1,“ řekl Wenger v roce 2011.

Raphaël Varane

Varane přestoupl z Lens do Realu Madrid, kde již za španělského giganta odehrál více než 100 utkání. Také si již připsal 35 startů za francouzskou reprezentaci. Kdyby Arséne Wenger tenkrát jednal rychleji, mohl dnes třiadvacetiletý obránce nastupovat za Arsenal.

„Jsem za něj šťastný, protože si svou pozici tvrdě vybojoval. A to v jednom z nejlepších klubů na světě, což je pozoruhodné. Přesto, když jste manažerem takového klubu, jakým je Arsenal, tak si říkáte, proč takový hráč nehraje u nás. Když byl v Lens, mohli jsme ho klidně získat,“ uvedl Wenger v roce 2013.

Gerard Pique

V létě roku 2003 získal Arsenal z barcelonské akademie La Masía šestnáctiletého Cesca Fábregase. Ale mohlo to být pro Gunners ještě lepší. Gerard Pique, který hrál ve stejné kategorii jako Fábregas, byl také ve Wengerově hledáčku. Ale k dohodě se nedospělo.

O rok později se tento stoper přesunul na Old Trafford. V Manchesteru United strávil čtyři roky a poté se vrátil do Barcelony.

„Bylo to v době, kdy přišel Fábregas. Chtěli jsme Fábregase, Messiho a Piqueho. Ale dostali jsme jen Fábregase,“ prohlásil Wenger v roce 2014.

Vincent Kompany

Předtím než v roce 2008 podepsal Vincent Kompany smlouvu s Manchesterem City, byl tento belgický stoper jedním z nejžádanějších mladých talentů v celé Evropě. Ve dvaceti letech byl hvězdou Anderlechtu. Chtěly jej Real Madrid i Barcelona. Arséne Wenger jej chtěl jako potenciální náhradu za Sola Campbella. Ale francouzský manažer byl poražen Hamburkem.

„Setkal jsem se s Emiliem Butragueñem z Realu Madrid, s vedoucím z Barcelony a také s Arsénem Wengerem. Ale v té době jsme nechtěli Vincenta směřovat do absolutního top klubu. Chtěli jsme jej do prostředí, kde by jej dokázali dokonce ocenit. Vincent neměl být stoperem číslo tři nebo čtyři,“ uvedl v roce 2014 Jacques Lichtenstein, Kompanyho agent.

Gareth Bale

Arsenal sledoval současného hráče Realu Madrid při jeho působení v Southamptonu. Stejně tak tomu bylo u Thea Walcotta. Walcott přišel na Emirates Stadium v roce 2006. O rok později přestoupil Garetj Bale do Tottenhamu a Arséne Wenger připustil, že tentokrát udělal obrovskou chybu.

„Nechtěli jsme ho, protože jsme tehdy měli Ashleyho Colea a Gaela Clichyho. Nechtěli jsme dalšího levého obránce. Musím přiznat, že to byla obrovská chyba. Mohl nastupovat jako záložník. Začátek v Tottenhamu měl složitý, ale pak jej přesunuli do zálohy. To by l skvělý tah. Kariéra hráče někdy závisí na tom, zda nastoupí na té správné pozici,“ řekl Wenger v roce 2013.

Lionel Messi

Jak již bylo zmíněno výše, Arséne Wenger se „v balíčku“ pokusil v roce 2003 získat hned tři hráče Barcelony, ale francouzský manažer nakonec Messiho nepřesvědčil a Argentinec zůstal na Cam Nou, kde vyrostl v legendu.

„Myslím si, že to nakonec nebylo až tak žhavé. Nebylo to tak, že bychom se dostali až do nějaké finální fáze. Ve skutečnosti se Messi cítil v Barceloně skvěle a nechtěl odejít,“ prohlásil Arséne Wenger v roce 2014.

Paul Pogba

Masivní tahanice o Paula Pogbu se uskutečnila loňské léto, kdy se francouzský záložník vrátil z Juventusu do Manchesteru United a stal se nejdražším hráčem světa. Nicméně, i Arsenal mohl mít Pogbu. V roce 2012, kdy se Paul Pogba chystal na odchod z Old Trafford, ale byli Gunners příliš pomalí.

„Věci se staly velmi rychle. Zajímali jsme se o něj. Snažili jsme se ho dostat do Arsenalu, ale on velmi rychle podepsal smlouvu s Juventusem,“ odhalil Arséne Wenger v roce 2014.

N´Golo Kanté

Defenzivní záložník loni zazářil v dresu Leicesteru, pomohl k titulu a vysloužil si přestup do Chelsea, kde je jedním ze základních stavebních kamenů Conteho sestavy. Francouzský manažer uvedl, že chtěl šikovného defenzivního záložníka získat hned dvakrát. Nejprve, když hrál ještě ve Francii za Caen a pak během jeho působení v Leicesteru.

„Snažil jsem se získat Kantého, když byl ještě v Caen, Potom jsem se o to pokoušel znovu, když byl v Leicesteru. Věřím, že Kanté má velký vliv. Není to náhoda, že je Chelsea tam, kde teď je a že Leicester dokázal v minulé sezóně to, co dokázal,“ řekl včera Arséne Wenger.

Cristiano Ronaldo

Další velikán, který mohl oblékat dres Kanonýrů. Cristiano Ronaldo dorazil do tréninkového centra Arsenalu v roce 2003. Velmi jej zaujal přístup Arséna Wengera i to, co mu mohl tento londýnský klub nabídnout. Nicméně k dohodě nedošlo a Cristiano Ronaldo nakonec odešel do Manchesteru United.

„Tohoto lituju nejvíce. Byli jsme už opravdu velmi blízko podpisu. A nakonec nejen, že jsem jej nezískal, ale on pak podepsal s Manchesterem United. Ještě dneska to bolí,“ uvedl Arséne Wenger v roce 2014.

Zlatan Ibrahimovič

Ke Zlatanu Ibrahimovičovi se váže velmi známá historka. V teenagerském věku se setkal s Arséneme Wengerem, aby si promluvili o případném příchodu do Arsenalu. Ale věci se nakonec zasekly. Důvod? Zlatan přece nedělá žádné testy a zkoušky...

„Arséne mi dal slavný červenobílý dres s číslem devět a mým jménem. Byl jsem tak šťastný, že jsem s ním dokonce i zapózoval. Byl to pro mě fantastický moment. Takže jsem čekal, jak mě přesvědčí, abych se připojil k Arsenalu. Ale on se o to nikdy vlastně ani nepokusil. Nedal mi seriózní nabídku. „Chci vidět, jaký typ hráče jsi. Vyzkoušíme si vás.“ Řekl mi Arséne. Nemohl jsem tomu uvěřit. Zlatan přece nedělá žádné zkoušky,“ odhalil Zlatan Ibrahimovič v roce 2012.

Luis Suárez

Jamie Carragher popsal jako největší chybu v kariéře Arséna Wengera to, když Arsenal přišel o Luise Suáreze kvůli tomu, že nebyl schopen zaplatit byť jen jednu libru navíc nad rámec jeho ceny 40 miliónů liber. Po rozhovoru se Stevenem Gerrardem zůstal Suárez na Anfieldu. Takřka mu vystřílel titul a poté jej ulovila Barcelona, která za něj vysázela Liverpoolu 75 miliónů liber.

„Jsem velmi šťastný za to, co jsem udělal. Jsou tady opět nějaké podrobnosti, které možná jednoho dne vyjdou na povrch. Možná, že ne v mé knize, ale v knize někoho jiného. Znám jen jednu stranu příběhu. Ale vždy jsme měli s Liverpoolem férové vztahy,“ uvedl Arséne Wenger v roce 2013.

Náhradníci

Ronaldinho

Arsenal pracoval na tom, aby v roce 2001 získal velkou posilu z brazilského Gremia. Obchod s budoucím dvojnásobným Nejlepším hráčem světa byl takřka dotažen k dohodě. Ovšem vše zhatilo pracovní povolení pro Ronaldinha.

„Mohli jsme mít Ronaldinha. Než šel do PSG, setkal jsem se jeho bratrem, jeho agentem. Dlouho, dlouho před tím, než odešel do PSG. Když mu bylo 20. Ale prostě jsme ho nemohli dostat do Anglie kvůli zdejším pravidlům,“ vysvětlil Arséne Wenger v roce 2007.

Didier Drogba

Arsenal také mohl mít i Didiera Drogbu. Arséne Wenger si byl dobře vědom jeho talentu. Drogba pak během své kariéry nastřílel Arsenalu hned 16 gólů. Z Francie odešel do Premier League, ale do Chelsea. Wenger jej sledoval už v Le Mans. Mohl ho mít jen za 100 000 liber...

„Sledovali jsme Drogbu velmi podrobně už v Le Mans. Jeho hodnota tenkrát byla jen 100 000 liber. Ale cítili jsme, že v té době ještě není úplně připravený. Při pohledu zpět...samozřejmě, že to byla chyba,“ kál se Arséne Wenger v roce 2009.

Dimitri Payet

Bývalý playmaker West Hamu měl v sezóně 2015/2016 vynikající formu. Vstřelil v Premier League hned 9 gólů a na dalších 12 přihrál. V tomto tempu pokračoval i na EURO 2016 ve Francii. Jeho výkony nebyly pro Arséna Wengera žádným překvapením. Připustil, že Payeta sledoval mnohokrát, ještě když působil v St. Etienne.

„Byl to top talent. Ale měl periody, kdy hrál dobře a kdy nehrál dobře. Měl výkyvy. Díval jsem se na něj mnohokrát. Znám ho již dlouhou dobu. Už od té doby, co hrál v St. Etienne,“ řekl Arséne Wenger v roce 2016.

Yaya Touré

Arsenal měl ve svých řadách už Yayova bratra Kola Tourého. V roce 2003 mohl mít i Yayu, který byl v klubu na zkoušce. Nastoupil do zápasu proti Barnetu na pozici podhrotového útočníka. Nicméně Yaya Touré měl problémy s pracovním povolením. Neměl pas. Nakonec Tourého netrpělivost narostla až tak, že podepsal smlouvu s ukrajinským Metalurgem Doněck, kde strávil rok a půl.

„Nezapomínejte na to, že Touré měl s námi dohodu. Nebylo to proto, že bychom ho nechtěli podepsat. Odešel na Ukrajinu. Udělali jsme chyby, ovšem on není tou chybou,“ uvedl Arséne Wenger v roce 2014.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz