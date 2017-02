Premier League - Podporuje Oxlade-Chamberlain vyhazov Wengera? Tvrdí, že to byla jen náhoda

© skysports.com, fotbalportal.cz - Alex Oxlade-Chamberlain

Dnes 11:06 - Včera Arsenal prohrál na půdě Chelsea 3:1 a už ztrácí na první celek Premier League 12 bodů. Titul opět mizí v nedohlednu. V základní sestavě Gunners odehrál celý zápas i Alex Oxlade-Chamberlain. Ten byl středem zájmu na sociálních sítích. Na twitteru totiž „olajkoval“ příspěvek Youtube kanálu Arsenal Fan TV s názvem: Wenger musí odejít. Ihned se rozpoutala lavina diskuzí. Anglický záložník tvrdí, že šlo jen o náhodu.

Kanonýrům se opět vzdaluje trofej pro mistra Premier League na míle daleko. Na Stamford Bridge prohráli 3:1 a jejich ztráta na čelo narostla na dvanáct bodů. Je logické, že znovu zesílily hlasy volající po odvolání Arséna Wengera.

Necelou půlhodinu po závěrečném hvizdu se na sociálních sítích, konkrétně na Twitteru, objevil příspěvek Youtube kanálu Arsenal Fan TV s názvem: „Wenger musí odejít“. Ten velmi rychle „olajkoval“ třiadvacetiletý Alex Oxlade-Chamberlain, který proti Chelsea nastoupil v základní sestavě.

To samozřejmě nezůstalo bez reakce a fanouškům Gunners to neuniklo. Krátce na to zveřejnil Alex Oxlade-Chamberlain na svém twitterovém účtu vyjádření:

„Nemyslel jsem to tak, že by se mi ten příspěvek líbil. Ani jsem si to neuvědomil.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz