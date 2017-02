Premier League - José Mourinho: Nemohl bych oslabit naše rivaly tím, že bych koupil jejich nejlepší hráče

© skysports.com, fotbalportal.cz - José Mourinho nechce oslabovat konkurenty

0 Líbilo se

Dnes 16:22 - Od léta panuje na Old Trafford José Mourinho. Podařilo se mu už do slavného klubu přilákat takové hráče, jakými jsou Zlatan Ibrahimovič, Paul Pogba nebo Henrik Mchitarjan. Během lednového přestupového období nekoupil nikoho. Naznačil však, že už přesně ví, koho bude chtít získat v létě. Nyní prohlásil, že hodlá oslabovat anglické konkurenty Manchesteru United. Podle něj je ta doba pryč.

Manchester United je momentálně na šesté pozici. Čeká jej dnešní duel na půdě Leicesteru. Pokud se mu podaří zvítězit, může využít ztráty Liverpoolu a Arsenalu. Oba kluby své včerejší zápasy prohrály. José Mourinho před zápasem s Foxes hovořil o tom, že v žádném případě nemíní oslabovat konkurenty Red Devils tím, že by jim vykoupil jejich hráče.

V nedávné minulosti přišli do Manchesteru United například Robin van Persie z Arsenalu, Dimitar Berbatov z Tottenhamu, Andy Cole z Newcastlu, Juan Mata z Chelsea...Takovéto plány portugalský kouč nemá.

„Fotbal se za tři roky, od té doby, co skončil Alex Ferguson, hodně změnil. Tohle je nový fotbal.“

„Myslíte si, že bych mohl přijít do Tottenhamu, koupit jejich dva nejlepší hráče, a zabít tím Tottenham? Nemohl. Nemohl bych přijít do Arsenalu a koupit jejich dva nejlepší hráče. Nebo přijít do Chelsea a vzít jí dva z jejích hráčů. Ta doba je pryč.“

„Situace, kdy jste se snažili stávat se šampiony tím, že jste ohrožovali své oponenty, je z této země dávno pryč. Jestliže chcete získat hráče z top klubu, vezmete jen takové, které nechtějí udržet.“

„Nemůžete své soupeře takto oslabovat. Je zvykem, že když jeden tým tímto způsobem posiluje, ostatní velké týmy jsou oslabeny.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz