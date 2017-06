Primera Division - Kdo by mohl nahradit Cristiana Ronalda v Realu Madrid?

Pokud odejde CR,odejde i Benzema,to je stoprocentní.Pak tu je Bale,který by mohl i nemusel ukázat svou kvalitu pokud by mohl hrát bez CR tak jak umí nejlépe.Bale je rychlejší než CR,oto míň umí udělat něco s míčem,takže odchod CR by znamenal odchod celé BBC podle mě.No a to by se pak sypali takový lowe dámy a pánové,že všichni koho tu čtete by mohl být v Realu.