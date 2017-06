Premier League - Návrat do Manchesteru United? Cristiano Ronaldo má zájem

© skysports.com, fotbalportal.cz - Cristiano Ronaldo a návrat do United?

Dnes 08:08 - Jasně nejpropíranějším jménem v posledních dnech je ve fotbalových kruzích jméno Cristiana Ronalda. Po tom, co měl prohlásit, že z Realu Madrid míní okamžitě odejít, se vyrojily spekulace o tom, kam by mohl zamířit. Zdroj SkySports, který má k hvězdnému hráči velmi blízko měl uvést, že Cristiano Ronaldo se zajímá o návrat na Old Trafford.

Manchester United Cristiana Ronalda prodal do Realu Madrid v roce 2009 za 80 miliónů liber. Od té doby se jej minimálně jednou pokusil získat zpět. Během tohoto přestupového období se o to zřejmě pokusí znovu.

Cristiano Ronaldo měl totiž nedávno pohrozit, že chce z Realu Madrid okamžitě odejít. Bílý balet se usilovně snaží celou situaci vyžehlit. Hvězdný Portugalec několikrát prohlásil, že mu Premier League a Manchester United chybí.

Klub z Old Trafford jistě zacítil šanci. Cristiano Ronaldo je naštvaný. Vše se točí okolo jeho údajného neplacení daní mezi lety 2011 až 2014. Existuje jen velmi málo klubů, které by si mohly dovolit zaplatit Ronaldovu mzdu.

Dlouhodobý zájem má Paris Saint-Germain, pro nějž nejsou finance problém. Ozývají se i čínské kluby. Ovšem zdroj blízký Cristianu Ronaldovi se měl SkySports svěřit s tím, že útočník Realu Madrid má zájem o návrat do Manchesteru United.

Real Madrid samozřejmě udělá vše, co je v jeho silách, aby Cristiana Ronalda udržel. Ovšem pokud mu bude umožněno odejít, má Manchester United velkou šanci jej získat.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz