Primera Division - Předposlední krok pro Real. Přiblíží se dnes ve Vigu k ligovému titulu?

© marca.com - Cristiano Ronaldo v souboji s obranou Celty

1 Líbilo se

Dnes 08:13 - Ve španělské lize je dnes na programu dohrávka 21. kola mezi Celtou Vigo a Realem Madrid. Bílý balet je zatím o skóre na druhé příčce ligové tabulky a k zisku titulu potřebuje získat čtyři body ve zbývajících dvou zápasech. Přiblíží se dnes k této kvótě na stadionu Balaídos?

Celta Vigo - Real Madrid

Středa 17. května, Estadio Balaídos, výkop 21.00, Vigo, přímý přenos DIGI SPORT 3

Na madridský Real čeká předposlední překážka na cestě za ligovým titulem. Zápas, který se měl hrát původě 5. února. Jenže v tu dobu bičoval celou Galícii pořádný vichr a slejvák k tomu, takže se z opláštění stadionu Balaídos uvolnila část střechy a opláštění. Radnice, která vlastní stadion, z důvodu bezpečnosti zakázala sehrání zápasu, což tehdy v Madridu vyvolalo velkou vlnu nevole, neboť to činilo komplikaci v již tak nabité termínové listině.

Jenže s odstupem času se na to vedení Bílého baletu možná bude dívat jinak. Tehdy totiž Celta bojovala v semifinále domácího poháru s Alavésem, dařilo se jí v Evropě a v lize byla stále obávaným protivníkem.

Jaký kontrast s aktuální situací, kdy mužstvo dohrává ligovou soutěže evidentně pouze z povinnosti a po sérii pěti porážek v řadě kleslo až na 13. pozici. Zklamání určitě panuje mezi „celestes“ i z vyřazení v semifinále Evropské ligy Manchesterem United 0:1 a 1:1). To nikterak neznamená, že by se proti Realu Madrid nechtěla Celta vybičovat k tomu nejlepšímu výkonu, ale přeci jen za popsaných okolností, kdy navíc hraje pouze o svoji čest, to nemusí být zrovna jednoduché.

Real má počty naprosto jasné - získat v posledních dvou zápasech (v neděli ho čeká venku Málaga) čtyři body a nemusí se ohlížet na nikoho. Tedy na Barcelonu, která paradoxně pořád tabulku vede díky lepšímu skóre. Do sestavy se vrátí pravděpodobně Isco, Casemiro, Modrić, Benzema a Marcelo. Zranění jsou nadále Carvajal s Balem, v rozestavení 4-4-2 se Cristiano Ronaldo znovu objeví na hrotu útoku. Celtu má dobře přečtenou, v 11 zápasech ji vstřelil 18 branek. Má však na kontě čtyři žluté karty, takže pokud bude napomínán, přijde o nedělní „finále“ v Málaze.

Letos ale Celta doma dokázala vyřadit Real z poháru po domácí remíze 2:2, když předtím v Madridu vyhrála 1:2, v lize na Bernabéu zvítězili Los Blancos 2:1. Před třemi lety ale Celta v předposledním kole zdolala Real 2:0 a odstřihla ho tak definitivně od možnosti získat titul, který nakonec vybojovalo Atlético.

Pravděpodobné sestavy

Celta: Sergio Álvarez - H. Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny - Wass, Radoja, P. Hernández - Aspas, Guidetti, Pione Sisto

Real Madrid: Navas - Danilo, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Modrić, Kroos, Isco - Benzema, C. Ronaldo

Tip FotbalPortal.cz 1:3

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz