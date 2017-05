Primera Division - Za double rozdělí prezident mezi hráče Realu miliony eur

© as.com - Cristiano Ronaldo

Dnes 15:41 - Rýsuje se to poměrně nadějně a motivaci hráčům Realu Madrid před závěrečnými zápasy ligy a finále Ligy mistrů ani není třeba zvyšovat. To přijde samo. I tak si to ale prezident Bílého baletu Florentino Pérez raději ještě posichroval a mezi celé mužstvo v případě úspěšného zvládnutí obou úkolů slíbil rozdělit pořádně tučný balík.

Ligový titul je na dosah. Poprvé od roku 2012. Stačí ve dvou zápasech uhrát čtyři body a po mnoha marných pokusech se konečně podaří prolomit nadvládu Barcelony, která s výjimkou dvou sezón trvá již od ročníku 2008-09.

Ještě blíže je trofej z Ligy mistrů. 3. června se ve velšském Cardiffu uskuteční finálový zápas proti Juventusu. Madridský klub by se v případě pozitivního výsledku stal v novodobé historii soutěže vůbec prvním týmem, který vítězství obhájil.

Pro Los Blancos by zisk obou trofejí měl i historický nádech, neboť dvě nejvýznamnější trofeje - Ligu mistrů (dříve PMEZ) a španělský titul nezískal v jedné sezóně dlouhých 59 let. Naposledy v roce 1958.

Podle informací ze španělské televize slíbil prezident Florentino Pérez hráčům za úspěšné zvládnutí závěru sezóny pořádně tučné prémie. Jestli získají titul španělský i evropský, rozdělí mezi hráče 35 milionů eur. Každý borec by si tak přišel na 1,25 milionů eur. Ovšem nebojte se, ekonomiku klubu to nijak nenabourá. Jen za působení v milionářské soutěži vydělá Bílý balet více než 50 milionů eur.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz