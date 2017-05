Liga mistrů - Juventus čeká úvodní semifinále proti Monaku. Co předvede zázrak Mbappé? Najde recept i na Buffona?

© metro.co.uk, fotbalportal.cz - Monako vs. Juventus

0 Líbilo se

Včera 22:59 - První zápas o postup do finále odehrají ve středu večer Monako a Juventus. Na domácí půdě začíná knížecí klub, který v této sezóně předvádí vynikající fotbal a mezi nejlepší čtyři týmy letošního ročníku Ligy mistrů se dostal zcela po právu. Bude čelit nejsilnějšímu italskému celku posledních let. Bude opět zářit talentovaný Mbappé? Nebo bude obrana Bianconeri znovu neprostupná?

Monako - Juventus

Středa 3. května, 20.45, Stade Louis II

Tyto kluby se spolu v Champions League utkaly před dvěma lety ve čtvrtfinále, které jediným gólem dvojzápasu rozhodl z penalty Arturo Vidal, v té době ještě hájící barvy Juventusu. Stará dáma už jednou na Monako v semifinále milionářské soutěže narazila. To se psal rok 1998. Doma vyhrálo italské mužstvo 4:1, knížecímu klubu pak nestačila ani domácí vítězství 3:2. Chystá účastník francouzské Ligue 1 odvetu?

Monako je ve famózní formě. Sice nevyhraje Francouzský pohár, protože po porážkách 4:1 a 5:0 od PSG do finále neproklouzlo, ale co se týče zápasů Ligy mistrů a francouzské ligy, prohrálo v letošním roce pouze jednou, a to v úvodním osmifinále Champions League s Manchesterem City. Jinak posbíralo Monako 19 výher a 5 remíz. Ve francouzské Ligue 1 míří za titulem a s největší pravděpodobností ukončí čtyřleté panování PSG. Na trůn by se vrátilo po dlouhých 17 letech. Knížecí klub do konce sezóny odehraje ještě 4 zápasy, má o 3 body více než PSG a také utkání k dobru.

Teď se ovšem celek Leonarda Jardima zcela plně soustředí na Ligu mistrů. V semifinále je poprvé od roku 2004, kdy se senzačně probilo až do finále, kde padlo s Mourinhovým Portem. V této sezóně Champions League vyhrálo Monako 6 ze 7 domácích klání. Střílí hromadu gólů. Velká pozornost bude znovu soustředěna na Kyliana Mbappého, osmnáctiletého útočníka, který v 18 dosavadních startech nastřílel 18 gólů. Tuto úžasnou bilanci bude chtít ještě vylepšit.

Leonardo Jardim před zápasem prohlásil: „Juventus má vítěznou mentalitu. Jsou dobře organizovaným celkem a jsou fyzicky silní. V útoku jsou také silní. Opravdu potřebují dvě šance na to, aby dali jeden gól. Jsou klinicky přesní. Jejich defenziva je velmi pevná. Stejně je na tom Buffon. My jsme dali tři góly na půdě Dortmundu, Manchesteru City a dva góly na Tottenhamu, ale Juventus je od těchto týmů hodně odlišný. Tyto kluby se zaměřují především na útok a na defenzivu se tolik nesoustředí. Budeme muset věnovat pozornost přechodové fázi. Musíme také rychle posouvat míč dopředu.“

Hrát nebudou pro zranění Boschilia a Carrillo. Otazník visí nad startem Sidibého a Babayoko zřejmě nastoupí s ochrannou maskou.

Allegri vs. Jardim (zdroj: metro.co.uk)

Juventus se po dvou letech opět podívat do finále Ligy mistrů. Monako ovšem nebude snadnou překážkou. V Serii A už jednou rukou třímá titul pro mistra ligy, protože čtyři kola před koncem má na druhý AS Řím devítibodový náskok. Tady už nikdo nepochybuje. Bianconeri získají své šesté scudetto v řadě. Tím pádem mohou všechny síly vrhnout na Ligu mistrů, kterou touží vyhrát. Naposledy zdvihli nad hlavu ušatý pohár v roce 1996. Od té doby už prohráli čtyři finále.

Stará dáma je na tom velmi podobně jako Monako. V tomto roce odehráli Allegriho svěřenci 25 utkání, v nichž jen dvakrát poznali hořkost porážky a čtyřikrát remizovali. Vše ostatní vyhráli. Juventus má opravdu neprostupnou defenzivu. Vždyť v této sezóně Ligy mistrů inkasoval jen třikrát. Ve vyřazovací fázi ještě ani jednou. Buffona nepřekonalo Porto, a nepovedlo se to ani Barceloně. Ovšem italský celek může strašit to, že v 11 venkovních semifinále Evropských pohárů vyhrál pouze jednou.

Massimiliano Allegri na předzápasové tiskové konferenci uvedl: „Doufám, že se staneme prvním týmem, který v této sezóně porazí Monako na jeho hřišti. Hrají velmi přímočarý fotbal a mají naprosto odlišný tým od toho, který jsme potkali před dvěma lety. Monako v roce 2015 bylo silnější po defenzivní stránce, nyní jsou silnější v ofenzivě. Dávají hodně gólů, zejména na konci zápasu. Budeme potřebovat dva skvělé výkony.“

V utkání bude Allegri postrádat zraněné Pjacu a Ruganiho. Karetní trest nepustí do hry Khediru.

Absence:

Monako: Boschilia, Carrillo (oba zranění), Sidibé, Babayoko (oba nejistý start)

Juventus: Pjaca, Rugani (oba zranění), Khedira (suspendován)

Pravděpodobné sestavy:

Monako: Subašić - Mendy, Jemerson, Glik, Touré - Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Falcao

Juventus: Buffon - Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanić, Marchisio - Cuadrado, Dybala, Mandžukić - Higuaín

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Kam dál?

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Michal Čermák / uefa.com, skysports.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz, youtube.com