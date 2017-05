Liga mistrů - Uhájí Juventus luxusní dvougólový náskok a stane se prvním finalistou? Nebo Monako ohromí a přepíše historii?

© youtube.com, fotbalportal.cz - Juventus vs. Monako

0 Líbilo se

Dnes 19:46 - V úterý večer bude znám první účastník letošního finále Ligy mistrů. Vzejde z dvojice Juventus - Monako. Mnohem blíže má do Cardiffu, kde se vrchol Champions League odehraje, italský mistr, protože z Monaka si domů odvezl skvělou výhru 0:2. Knížecí klub se tak bude muset pokusit o zázrak. Povede se mu to? Nebo se Juventus po dvou letech opět ocitne ve finále?

Juventus - Monako

Úterý 9. května, 20.45, Juventus Stadium, vysílá ČT Sport

První zápas: 2:0

V prvním utkání v Monaku vyhrál Juventus 0:2 a má velmi blízko do finále. Pro knížecí klub to bude nesmírně těžké, aby zvládl tento nepříznivý stav otočit. Navíc pro němu mluví historie. Ještě žádný tým nedokázal do finále Ligy mistrů postoupit, když v úvodním duelu prohrál alespoň o 2 góly.

Juventus o víkendu remizoval v turínském derby 1:1, ale i tak není jeho zisk v Serii A ohrožen. Pouze se oslavy odložily. Teď se ovšem jistě celý klub soustředí na to, aby dotáhl do zdárného konce výborně rozehranou semifinálovou partii proti Monaku. Za pět zápasů v letošním play-off ještě Bianconeri neinkasovali. V evropských pohárech drží Stará dáma úžasnou sérii 22 domácích střetnutí bez prohry. V semifinále má také skvělé statistiky. Doma vyhrál devětkrát a dvakrát prohrál. Massimiliano Allegri se bude v útoku spoléhat na Gonzala Higuína, který dvakrát skóroval už v Monaku. Italský kouč tuší, že to bude ještě nelehký úkol, aby se jeho mužstvo protáhlo do finále.

„Monako nemá co ztratit. Může hrát uvolněně a vytvářet nám problémy, protože mají hráče s velkým talentem, obzvláště v útoku. Budeme muset hrát agresivně a pokusit se vyhrát. Musíme hrát ještě lépe, než jak jsme hráli v Monaku, protože jsme tam udělali několik chyb,“ uvedl Allegri.

Znovu budou chybět zranění Pjaca a Rugani. Do hry se ovšem vrací Sami Khedira, který byl pro první zápas v Monaku suspendován. Očekává se, že nastoupí v základní sestavě na místo Pjaniče.

Monako v sobotu zvítězilo v Nancy a opět se hodně přiblížilo zisku francouzského titulu. Cestu v Lize mistrů si Jardimovi svěřenci nad míru užívají a jistě byl už postup do semifinále hodně nad plán. Ovšem, kdo se nechtěl pokusit o finále? I přesto, že doma knížecí klub prohrál o dvě branky, naděje umírá poslední. Bude to jistě velmi těžké proniknout skálopevnou defenzivou v čele s Gianluigi Buffonem, ale není to nemožné. Monako už hrálo semifinále Ligy mistrů třikrát, ale nikdy nedokázalo ve venkovním utkání zvítězit. Mbappé společně s Falcaem, a samozřejmě i s ostatními spoluhráči, se to bude snažit změnit. Dočkáme se v úterý večer monackého zázraku?

Leonardo Jardim nemůže nasadit zraněného Boschiliu a nejspíš také Ndiffona.

Absence:

Juventus: Pjaca, Rugani (oba zranění)

Monako: Boschilia (zranění), Nguinda Ndiffon (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Juventus: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Marchisio - Alves, Dybala, Mandžukič - Higuaín

Monako: Subašič - Dirar, Glik, Jemerson, Sidibe - Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar - Mbappé, Falcao

Rozhodčí: Björn Kuipers (NIZ) - Sander van Roekel (NIZ), Erwin Zeinstra (NIZ)

Tip FotbalPortal.cz: 1:0

Kam dál?

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Michal Čermák / uefa.com, skysports.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz, youtube.com