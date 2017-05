Premier League - Bale? Griezmann? Mbappé? 10 potenciálních hvězd pro příští sezónu Premier League

© skysports.com, fotbalportal.cz, metro.co.uk - Které hvězdy zamíří letos do Premier League?

Včera 20:55 - Chelsea už jistým mistrem letošní sezóny Premier League, ale ostatní anglické kluby už teď jistě vymýšlejí plán, jak jí překazit obhajobu. Figurují v něm bezpochyby i velké letní posily. Ani Blues nebudou zahálet a budou chtít svůj kádr ještě vylepšit. Jací hráči světové extratřídy mohou v příští sezóně pobíhat po anglických trávnících?

Během léta bude na přestupovém trhu hodně živo. Určitě se zapojí i věhlasné kluby z Premier League. Ty oplývají velkým bohatstvím. Jaké peníze budou ochotny utratit? A ještě důležitější otázka: Za koho je utratí?

Tady je seznam 10 největších hvězd, které by mohly v příští sezóně oblékat dres nějakého anglického klubu.

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Útočník Borussie Dortmund má za sebou nejlepší sezónu, co se týče počtu nastřílených ligových branek. V Bundeslize jich nashromáždil 29. Reprezentant Gabonu mluvil v minulosti o možném přestupu do Realu Madrid, ale Guardiolův Manchester City o něj hodně stojí. Také se hovoří o Liverpoolu. S Jürgenem Kloppem už Aubameyang spolupracoval v Dortmundu.

Gareth Bale (Real Madrid)

Během jeho nepřítomnosti v sestavě nalezl Real Madrid nejlepší formu v sezóně. Dokráčel až do finále Ligy mistrů a jednou rukou už se dotýká španělského titulu. To zvýšilo přesvědčení o tom, že Isco Garetha Balea vytlačí ze základní sestavy a bude v příští sezóně nastupovat místo něj. Ovšem prezident Florentino Pérez zůstává velkým fanouškem velšského reprezentanta. Kluby i tak budou v pohotovosti, zejména Manchester United.

Andrea Belotti (FC Turín)

Turínský útočník Andrea Belotti zažívá přelomovou sezónu. Také má za sebou podzimní debut v italské reprezentaci. S 25 trefami v rámci Serie A přitahuje zájem řady klubů z Premier League. Může tomu napomoci i jeho spoluhráč Joe Hart. Doporučí mu Manchester City? Ovšem do celé věci chce promluvit i druhý klub z Manchesteru.

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Prvním cílem, který by měl nahradit v Manchesteru United Zlatana Ibrahimoviče, má být právě Antoine Griezmann z Atlética Madrid. Pod Diegem Simeonem se z Griezmanna stal jeden z nejlepších hráčů na světě. V posledních třech sezónách neklesl jeho gólový účet pod 25 branek. V anketě Zlatý míč skončil na třetím místě. Manchester United je údajně ochoten zaplatit výstupní klauzuli ve výši 85 miliónů liber. Jenomže samotný Griezmann má o svém případném přesunu do Anglie pochybnosti: „Anglie? Mám hodně pochybností o mém soukromém životě. Všechno, jako je déšť, špatné počasí...potřebuju se venku cítit šťastně.“

Alexandre Lacazette (Lyon)

Největším favoritem na jeho získání je Atlético Madrid, zejména pokud Rojiblancos opustí Antoine Griezmann. Ale útočník Lyonu je spojován s celou řadou dalších klubů. Takový Arsenal opět touží po nějakém skvělém útočníkovi. A Jean-Michel Aulas, prezident Lyonu, připustil, že pokud přijde ta správná nabídka, může Lacazette z francouzského klubu odejít.

Kylian Mbappé (Monako)

V této sezóně vyletěl Mbappé jako kometa. Nakonec i díky němu může Monako slavit francouzský titul po dlouhých 17 letech a také účast v semifinále Ligy mistrů. Mbappé je aktuálně považován za nejlepšího mladého útočníka v Evropě, ne-li na celém světě. Velký zájem projevuje Manchester City, který Mbappé vyřadil v osmifinále Champions League. Ale Citizens nebudou zdaleka jedinými nápadníky. Monako jej pustit nechce. „Uděláme všechno pro to, abychom ho v klubu udrželi,“ prohlásil Vadim Vasylev, viceprezident knížecího klubu.

Álvaro Morata (Real Madrid)

V této sezóně nastřílel Álvaro Morata v dresu Bílého baletu už 20 gólů, ale stále se nemůže prosadit do základní sestavy. Jeho trpělivost může brzy přetéct. Antonio Conte s Moratou pracoval už v Juventusu. Jistě jej chce i do Chelsea, se kterou hned v premiérové sezóně slaví titul. Očekává se, že bude chtít přivést nového útočníka bez ohledu na to, zda Diego Costa zůstane v týmu, či nikoliv. Morata už o svém možném přesunu do Premier League hovořil a řekl, že si je jistý tím, že jednou opět bude pracovat s Antoniem Contem, a to „dříve nebo později“.

Marco Reus (Borussia Dortmund)

I přesto, že Reuse v posledních letech často sužují zranění, stále je na radaru celé řady klubů Premier League. Jürgen Klopp jej dobře zná ze společného působení. Právě o přesunu do Liverpoolu už se několikrát mluvilo. Arsenal zase bude potřebovat posílit ofenzivu, a to také bez ohledu na to, jak dopadne situace okolo Alexise Sáncheze a Mesuta Özila.

James Rodríguez (Real Madrid)

Nejlepší střelec mistrovství světa 2014 se po tomto úspěchu přesunul do Realu, ale v Madridu mu pšenka příliš nekvete. Nepatří mezi vyvolené Zinedina Zidana. Ani v příští sezóně nemůže počítat s dobrým pravidelným herním časem. Podle některých médií je jeho přestup do Manchesteru United na spadnutí. Podle zdrojů SkySports nabídnou Red Devils Realu Madrid 50 miliónů liber, což by mohlo vedení Bílého baletu uspokojit.

Iñaki Williams (Athletic Bilbao)

První hráč tmavé pleti, který nastoupil v dresu baskitského Bilbaa. Postupně se vypracoval až na nejcennější artikl. Dvaadvacetiletého útočníka chce Liverpool. Ovšem politika Bilbaa je známá po celém světě. Své odchovance si chtějí v klubu udržet tak dlouho, jak jen to bude možné.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz