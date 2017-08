© zimbio.com - Patrik Schick v dresu Sampdorie Janov.

Dnes 16:44 - Sampdoria měla souhlasit s nabídkou Borussie Dortmund za českého útočníka Patrika Schicka, ten ale přesun do německé Bundesligy odmítl. Místo toho s největší pravděpodobností zůstane v Itálii, do konce týdne by mohl být dotažen jeho přesun do Milána.

Po dnešku je téměř jasné, kde Patrik Schick bude v příštích sezónách hrát. Sampdoria souhlasila s nabídkou Borussie Dortmund, útočník ale přesun do Bundesligy odmítl.

Chce zůstat v Itálii a je odhodlán podepsat kontrakt s Interem Milán. Právě do Interu tak Schick s největší pravděpodobností zamíří.

Janovský celek sice stále od Nerazzurri nedostal nabídku ve výši třiceti milionů eur, brzy by se to ovšem mělo změnit. Podle italských médií by měl být přestup dotažen do konce tohoto týdne a ve hře je i možnost, že Schick bude hrát za Inter už v 1. kole italské Serie A proti Fiorentině.

Dortmund o Schicka hodně stál, neboť se vedení německého celku bojí, že odejde jeden z dua Pierre-Emerick Aubameyang - Ousmane Dembélé. V tom případě by Schick mohl bojovat o základní sestavu. Dortmund ale jeho další destinací nebude.

