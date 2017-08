Primera Division - Dembélé na cestě do Barcelony? Bild zachytil hráče, jak se stěhuje

© thesun.co.uk - Půjde Dembélé do Barcelony?

0 Líbilo se

Dnes 16:15 - Pohnuli se věci kolem Dembélého a jeho možného přestupu do Barcelony kousek kupředu. Dle německého bulvárního deníku Bild ano. Fotoreportéři tohoto plátku totiž zachytili francouzského útočníka Borussie Dortmund, jak nakládá velké množství věcí do svého auta, stylem, který připomíná „velké“ stěhování.

Barcelona chce Dembélého. Tlak ze strany fanoušků na to, aby konečně přivedla posilu na volné místo uvolněné Neymarem, po prohře s Realem Madrid minulou neděli ještě vzrostl. Barcelona už jednala s vedením bundesligového klubu, které ale odmítlo hráče uvolnit.

„Borussia jednala s Barcelonou o jeho přestupu. Zástupci FC Barcelona předložili nabídku, která ovšem neodpovídala hráčovým výjimečným kvalitám a ceně, kterou si představuje Dortmund. Ostatně ani aktuální ekonomické situaci na trhu. BVB ji zamítlo,“ znělo komuniké německého klubu.

Ba co víc, nejenže odmítlo nabídku, ale Ousmaneho dočasně vyřadilo z kádru kvůli odmítavému postoji hráče účastnit se tréninků a komunikovat s klubovou direktivou.

Podle zdrojů zasvěcených do celé transakce už Barcelona dohodla s Dortmundem přestupovou částku 90 milionů liber, nicméně potíže prý nastaly, když přišla řeč na bonusy. Borussia by na nich chtěla získat dalších 27 milionů liber.

Jak ale dnes uvedl německý deník Bild, Barceloně možná svitla malá naděje. Reportéři zmíněného periodika totiž vyfotili francouzského fotbalistu, jak si balí velké množství kufrů a tašek do svého Mercedesu A-Class a vydává se na cestu neznámo kam. Že by do Barcelony?

Dortmund si stanovil hraniční limit pro uskutečnění transakce 26. srpna. Pokud se do té doby nenajde řešení, hráče nikam nepustí. Paradoxně loni měla možnost Dembélého koupit z Rennes za 15 milionů eur. Neudělalo to, ale zčásti i proto, že Dembélé nechtěl do klubu, kde by za MSN sedl na lavičce.

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk