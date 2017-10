Premier League - Pep Guardiola vyhrál taktický souboj s Antoniem Contem

© thesun.co.uk, fotbalportal.cz - Conte vs. Guardiola

Dnes 11:48 - Poprvé. Až v osmém zápase. Pep Guardiola si premiérově užil výhru nad Chelsea, kterou předtím nikdy nezdolal. Manchester City včera vyloupil Stamford Bridge, kde zvítězil 0:1 díky brance Kevina De Bruyneho. V minulé sezóně Antonio Conte na Pepa Guardiolu v obou vzájemných duelech vyzrál. Tentokrát zvládl taktickou bitvu lépe španělský kouč.

Antonio Conte se ukazuje jako skvělý taktik. Jeho dominance v Serii A s Juventusem Turín, která následně pokračovala ligovým titulem i v první sezóně v Chelsea, byla označena jako výjimečné strategické plánování a dokonalá práce. Tento statut potvrdil i ve středu v Lize mistrů na půdě Atlética Madrid.

Jenomže včera prohrál bitvu s Pepem Guardiolou a jeho Manchesterem City.

V minulé sezóně Chelsea dvakrát porazila Manchester City. Conte připravil svůj tým lépe než Guardiola. Tentokrát se tak nestalo. V obou vítězných zápasech nechali Blues tvořit Citizens. Hráči Pepa Guardioly měli držení míče přes 60 %, ale v prosinci doma padli 1:3 a o čtyři měsíce později prohráli na Stamford Bridge 2:1. Přesto už ve druhém zápase bylo cítit, že City se posunulo oproti předchozímu střetnutí.

Chelsea ukázala včera velký respekt vůči Manchesteru City. Antonio Conte poněkud pozměnil rozestavení. Nasadil pětičlennou záložní řadu, na jejímž pravém kraji nenastoupil Victor Moses, ale defenzivnější Azpilicueta. Na lavičce zůstal i Zappacosta.

Uprostřed zálohy nastoupilo trio Bakayoko, Kanté, Fábregas. Bylo jasné, že Conteho prioritou je neprostupný střed hřiště a především dobrá defenzivní práce. Po posledních výsledcích Manchester City se není čemu divit. Ovšem Eden Hazard s Álvarem Moratou byli poněkud více odříznutí od zbytku hráčů.

Po skončení zápasu Antonio Conte poukázal na úsilí, které jeho svěřenci vynaložili k otočení výsledku ve středečním utkání Ligy mistrů proti Atléticu Madrid, kde Chelsea vyhrála 1:2 gólem z poslední akce.

„Rozhodně na to musíte myslet. Musíte to vzít v potaz, když po takovém zápase hrajete o dva dny později další velký zápas. Musíte zvážit únavu, kterou mají hráči v nohách. Nemůžete presovat od šestnáctky po šestnáctku, protože po půlhodině by hráči neměli žádnou energii.“

„V tomto typu zápasu, když hrajete proti Manchesteru City, který rád drží co nejvíce míč, musíte zvážit dva taktické aspekty. Buď budete hrát s vysokým presinkem a budete se snažit hrát velmi intenzivně, ale musíte to vydržet po celý zápas. V opačném případě musíte být disciplinovaní, uzavírat prostory a snažit se využít prostoru za jejich obránci.“

Italský kouč se rozhodl pro druhou variantu. Není to chyba. Koneckonců jeho mužstvo předvedlo podobnou taktickou hru před pár týdny ve Wembley, kde zdolalo Tottenham 1:2. Přitom Spurs měli držení míče 67 %. Ale měli by obhájci titulu bránit i na domácím stadionu?

Citizens vlétli do zápasu a začali určovat tempo. Po dvaceti minutách měli na svém kontě 5 střeleckých pokusů. Diktovali hru. Morata měl dobrou šanci, ale Manchester City byl lepší. Dokonce i bez Agüera. Gabriel Jesus byl hodně nebezpečný.

V 35. minutě přišel další klíčový okamžik. Morata musel střídat. Vypadá to na poraněný stehenní sval. Místo něj šel na hřiště Willian, ne čistokrevný útočník Batshuayi.

„Bylo to jednoduché taktické rozhodnutí. V tomto typu zápasu jsem si myslel, že Willian bude pro soupeře nebezpečný. Věřil jsem, že je to dobré rozhodnutí. Lepší rozhodnutí v tom, že jsem chtěl využít prostoru za obránci,“ řekl k tomu Antonio Conte.

Nestalo se tak. Morata přítomnost na hřišti byla v úvodní půlhodině velmi důležitá. Pomáhal s obsazováním hráčů City. Napadal, měl hodně energie. Po jeho odchodu tento oheň vyprchal.

Místo toho, aby spoluhráči uvolnili vepředu Hazarda a Williana, jak plánoval Antonio Conte, musela se Chelsea snažit hlavně o to, aby dostala míč co nejdál od branky. Jinak hrozily problémy.

Eden Hazard byl viditelně frustrován nedostatkem příležitostí, když dostal míč a snažil se postupovat směrem kupředu. Při vzácných příležitostech se hráči Chelsea snažili útočit po stranách, ale neměli nikoho v šestnáctce. Nebyl tam Morata jako obvykle.

Wiliian sice vybojoval pro svůj tým čtyři přímé kopy, ale ani jednou nevystřelil a nepřipsal si ani žádnou klíčovou přihrávku. Bojoval s tím, v jakém prostoru se má přesně pohybovat. Tento tah Contemu úplně nevyšel.

Na druhé straně stál Kevin De Bruyne. Ten se vždy proti svému bývalému klubu namotivuje správně. Předvedl skvělý výkon korunovaný rozhodujícím golem. Společně s Raheemem Sterlingem činil Marcosi Alonsovi na levé straně velké problémy. Belgický záložník byl zvolen hráčem zápasu. Připsal si hned 10 centrů pro spoluhráče připravil šest palebných pozic a pak krásně rozhodl.

Pep Guardiola po zápase chválil to, že stopeři v čele se Stonesem a Otamendim hráli opravdu hodně vysoko. Tím velmi limitovali prostor pro Hazarda a Williana. Hráli vysoký presink a nechali hráčům Chelsea ani milimetr prostoru navíc. Neustále je napadali. Chtěli, aby Blues jen nakopávali dlouhé balóny dopředu, což nebyl styl, který by mohl domácím přinést ovoce.

V každém z obou poločasů si Chelsea připsala pouze jednu střelu na branku. Ve finále měla držení míče jen 38 %, což je druhé nejmenší číslo od sezóny 2003/2004. Také čelila 17 střeleckým pokusům. Pod Contem je to nejvyšší číslo. Stejný počet střel musela absolvovat jednou letos v dubnu. A hádejte proti jakému soupeři. Ano, proti Manchesteru City...

Conte po zápase chválil odhodlání a bojovnost svého mužstva. O tom není pochyb. Hráči Chelsea například zablokovali hned pět střel hostů.

Ovšem Chelsea zahájila zápas velmi defenzivně. Taktika byla jasně daná. Ovšem nebyl příliš účinná. Ještě větší problémy nastaly po nuceném odchodu Moraty. Pak to bylo patrné ještě více.

Kdyby nastoupil na pravé straně Victor Moses, možná by jeho ofenzivní choutky přinutily Saného, aby omezil své útočné výpady. Místo toho defenzivě Chelsea zle zatápěl.

Cesc Fábregas by snad také dostal více volnosti ve středu pole a mohl by vymýšlet nebezpečné pasy na Hazarda. Obrana City je ale velice pevná. Dokazuje to pět čistých kont za posledních 6 zápasů. Batshuayi dostal k dispozici jen 17 minut, což bylo na nějakou změnu málo.

„Manchester City si zaslouží velký kompliment,“ složil Antonio Conte poklonu svému protivníkovi. A má pravdu, když chválí výkon Guardiolova celku. Ovšem i on by měl přemýšlet o tom, zda nemohl zvolit jinou taktiku a udělat se zápasem víc.

