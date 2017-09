Premier League - Manchester United bez potíží porazil beznadějně poslední Crystal Palace, Manchester City přehrál Chelsea a díky jedinému gólu zvítězil

© premierleague.com - Kevin de Bruyne

30.09. - Manchester United nakročil za třemi body už v prvních minutách zápasu - první branku domácí vstřeili už ve třetí minutě. V dalším průběhu zápasu se Manchester prosadil ještě třikrát - Marouane Fellaini dal dva góly. Crystal Palace tak opět nebodoval, po sedmi kolech tak svěřenci Roye Hodgsona zůstávají bez bodu i bez vstřeleného gólu. Manchester City byl na hřišti Chelsea aktivnější a k výhře stačila týmu Pepa Guardioly jediná branka.

Manchester United - Crystal Palace 4:0

Branky:3. Mata (Rashford), 35. Fellaini (Young), 49. Fellaini (Rashford), 86. R. Lukaku (Martial)

Manchester United:de Gea (C) - A. Valencia, Smalling, P. Jones, Young - N. Matić, Fellaini - Mata (77. A. Herrera), Mchitarjan (66. Lingard), Rashford (72. Martial) - R. Lukaku

Crystal Palace FC:Hennessey - J. Ward, M. Sakho, Delaney, van Aanholt - Milivojević, Cabaye - Townsend, Puncheon (69. Riedewald), Schlupp (68. McArthur) - Sako (75. Ladapo)

Crystal Palace pokračoval ve výsledkové mizérii i v zápase s Manchesterem United. Domácí Rudí ďáblové se do vedení dostali už ve třetí minutě. Marcus Rashford u levé postranní čáry obehrál obránce Crystalu, dostal se do vápna a křížnou přihrávkou vybídl ke skórování Juana Matu.

Úvodní branka nabudila United k dominantnímu výkonu, uklidňující druhý gól však dlouho nepřicházel. Crystal Palace navíc nebyl nijak odevzdaný soupeř. Hosté posílali do vápna řadu centrů, ať už ze hry nebo ze standardních situací, v zakončení jim však chyběla přesnost i zraněný útočník Christian Benteke.

Manchester tak náznakům šancí soupeře odolal a deset minut před konce vsítil kýženou druhou branku. Ashley Young v pětatřicáté minutě narýsoval prudký centr, na který si na zadní tyč naběhl Marouane Fellaini, aby z bezprostřední blízkosti propálil gólmana Hennesseye.

Do druhého poločasu United vstoupili podobně bleskově, jako do toho prvního. Marcus Rashford ve čtyřicáté deváté minutě poslal ostrý centr ze standardní situace na Fellainiho hlavu, který jemnou tyčí dostal míč do sítě.

Domácí dokázali okopírovat scénář prvního poločasu do posledního detailu. K brance v úvodu půle tak přidali i druhou trefu v závěru zápasu. Střídající Anthony Martial našel v malém vápně Romelu Lukakua, který před poloprázdnou bránou nezaváhal a pohodlně upravil na konečných 4:0.

Chelsea FC - Manchester City 0:1

Branky:67. De Bruyne (Jesus)

Chelsea FC:Courtois - Rüdiger, Christensen, Cahill (C) - Azpilicueta, Kanté, Bakayoko (73. Batshuayi), Fàbregas, Alonso - E. Hazard (73. Pedro), Morata (36. Willian)

Manchester City:Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Delph - De Bruyne (90+3. Danilo), Fernandinho, Silva (C) (76. B. Silva) - Sané (84. Gündoğan), Jesus, Sterling

Manchester City byl v prvním poločase aktivnější, branku však nevstřelil. Po půlhodině hry se sice ke střele ve vápně dostal David Silva, jeho prudkou přízemní ránu ale gólman Courtois vyrazil na roh. O chvíli později se hosté po ubráněném rohovém kopu řítili do rychlého brejku, finální přihrávka, kterou ze svých kopaček vyslal Raheem Sterling však byla o chlup delší, než bylo třeba, a proto se Citizens ke gólovému zakončení nedostali.

Chelsea se v prvním poločase především bránila kombinaci soupeře a do zakončení se dostávala jen sporadicky. Situaci Blues ještě více zkomplikovala pětatřicátá minuta, kdy musel pro zranění střídat útočník Álvaro Morata. Na hřiště se místo něj dostal Willian, a Chelsea tak hrála bez typického hrotového útočníka.

Druhý poločas měl podobný průběh jako ten první. Manchester City podnikal průniky do vápna, v některých momentech však hosté mysleli spíše na možnost vybojování penalty než přímé zakončení. Jako by sami nevěřili, že se mohou prosadit ze hry.

Z tohoto případného omylu se spoluhráče a mnohé další vyvedl Kevin de Bruyne. Někdejší hráč Chelsea se v šedesáté sedmé minutě ujal balonu a prudkou ranou propálil svého krajana v bráně Chelsea.

V závěru zápasu dokázal Manchester City zkušeně pohlídat své těsné vedení. Hosté se i nadále pohybovali s míčem na polovině Chelsea a pokud o míč přišli, díky aktivnímu presinku jej ve většině případů získali zpět. Chelsea se do mírného tlaku dostala až ve tříminutovém nastavení, výraznější šanci na vyrovnání si ale nevypracovala. City tak vyhrálo nad Chelsea 0:1.

Kompletní výsledky sobotních zápasů 7. kola Premier League:

Huddersfield Town - Tottenham Hotspur 0:4 (10. Kane, 17. Davies, 24. Kane, 90+1. Moussa Sissoko)

Stoke - Southampton 2:1 (40. Diouf, 85. Crouch - 75. Jošida)

Bournemouth - Leicester 0:0

West Brom - Watford 2:2 (19. Rondón, 22. J. Evans - 38. Doucouré, 90+5. Richarlison)

West Ham - Swansea 1:0 90. (D. Sakho)

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz