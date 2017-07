Premier League - Proč by Manchester United měl být lepší s Moratou než s Griezmannem?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Álvaro Morata

3 Líbilo se

Dnes 20:09 - Kdyby Manchesteru United vyšel plán A, zdravý Zlatan Ibrahimovič by se hlásil na startu letní přípravy, která pro Red Devils začíná tento víkend, a Antoine Griezmann by byl mezi těmi, kteří v pondělí pózovali v nových domácích dresech Rudých ďáblů. Ovšem to nevyšlo. Jaký je tedy plán B? Mnozí očekávají urychlený příchod Álvara Moraty.

Jenomže hrozí závod s časem. Álvaro Morata je stále hráčem Realu Madrid a zatím není vůbec jasné, zda a jak se rozhodl o své budoucnosti. José Mourinho by samozřejmě měl nejraději Moratu v kádru nejpozději do konce tohoto týdne, aby Morata s týmem strávil co nejvíce času. Spíše to ovšem vypadá, že Álvaro Morata nebude na palubě letadla, které v neděli nabere směr USA.

José Mourinho na konci uplynulé sezóny zodpovědně hlásil, že své požadavky předal Edovi Woodwordovi, který se měl postarat o zbytek. Jenomže dosud přivedlo vedení United pouze Victora Lindelöfa z Benfiky.

Je snadné odhalit, že Manchester United ve své nynější situaci musí koupit nějakého špičkového útočníka. Zlatan Ibrahimovič je zraněný a klub s ním neprodloužil smlouvu. Antoine Griezmann nepřijde, protože splnil „morální povinnost“ vůči Atléticu, které nemůže registrovat hráče, a zůstal mezi Rojiblancos. To je další klacek pod nohy.

Ale snaha o získání Álvara Moraty se jeví jako ten správný a velmi moudrý krok. Morata pravděpodobně má mnohem vhodnější atributy pro potřeby Manchesteru United než Antoine Griezmann. Jistě, Francouz patří nejobletovanější fotbalisty současnosti, zatímco Morata je náhradníkem v Realu Madrid. V Juventusu také neměl úplně jistou pozici.

Samozřejmě, v případě Griezmanna by měl Manchester United další možnost ofenzivního stylu své hry. Ale nevyřešil by úplně problémy s postem typického hrotového útočníka. Minulou sezónu hráči Manchesteru pohrdli nepřeberným množstvím šancí z prostoru v útočné třetině hřiště, i navzdory tomu, že Zlatan Ibrahimovič vstřelil celkem 28 gólů. Statistiku proměněných šancí musí Manchester United zlepšit. V tomto ohledu je Morata vhodnější než Griezmann. Zde vítězí produktivita nad kreativitou.

(zdroj: skysports.com)

V uplynulé sezóně La Ligy měl Álvaro Morata druhé nejnižší číslo v počtu potřebných minut na vstřelený gól. Lepší byl pouze pětinásobný držitel Zlatého míče - Lionel Messi. Navíc Morata je ideální pro typ hry, kterým se chce Manchester United prezentovat. Jeho styl je podobný Zlatanu Ibrahimovičovi. Také je to zakončovatel. Navíc je přeci jen pohyblivější než pětatřicetiletý Švéd. Zapadá do profilu útočníka, kolem kterého by chtěl José Mourinho postavit tým.

Antoine Griezmann je jiným typem útočníka. Navíc, Atlético Madrid hraje naprosto odlišným stylem než Manchester United. Red Devils po Moratovi mocně touží. Real Madrid měl odmítnout nabídku ve výši 80 miliónů eur. Požaduje ještě o deset miliónů eur více.

(zdroj: skysports.com)

Nikdo vám nezaručí, že pokud Álvaro Morata skutečně přijde, bude v Premier League zářit. Morata se dokáže přizpůsobit. Antoine Griezmann navíc podepsal s Atléticem novou smlouvu, takže i příští rok v létě nebude ihned k dispozici a jednání mohou být ještě složitější. Útočník Atlética prozradil, že si s José Mourinhem ani netelefonoval.

To Álvaro Morata už se s José Mourinhem setkal před pár lety v Realu Madrid. Co si od něj zapamatoval? „José Mourinho mi vtloukal do hlavy, že bez práce a bez dřiny, je vysoce pravděpodobné, že budete hrát méně.“ Je jasné, co José Mourinho po svých hráčích vyžaduje a jaké hráče preferuje. Morata si je toho moc dobře vědom, a dá se předpokládat, že by pod portugalským koučem znovu velmi rád pracoval.

(zdroj: skysports.com)

Takže, i když se někteří domnívají, že náhradou za Zlatana Ibrahimoviče by mohl být spíše Andrea Belotti, Romelu Lukaku...Álvaro Morata by mohl ukázat, že dokáže být tím správným mužem na správném místě v pravý čas pro Mourinhův celek. Lepší hráč nemusí být vždy tou nejlepší volbou...

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Real Madrid CF naleznete zde.

Michal Čermák / goal.com, skysports.com, fotbalportal.cz