Premier League - Florentino Pérez: O Moratovi jsme s Manchesterem United vůbec nemluvili

© skysports.com, fotbalportal.cz - Álvaro Morata

1 Líbilo se

Dnes 09:26 - Někteří už to berou za hotovou věc. A sice to, že Álvaro Morata přestoupí z Realu Madrid do Manchesteru United. Na povrch už měla vyjít i přestupová částka. Jenomže Florentino Pérez, prezident Bílého baletu, nyní uvedl, že s Manchesterem United zatím vůbec nebyla zahájena žádná jednání. Spekulace okolo Moraty považuje za normální, nicméně jakoukoliv dohodu mezi kluby vyvrací.

Španělská média přišla s tím, že Juanma Lopez, agent Álvara Moraty, už měl na Santiagu Bernabéu vyjednávat přestup svého klienta do Manchesteru United. Dokonce byla odhalena přestupová částka, která má činit 80 miliónů eur.

Juanma Lopez také prozradil, že minulý měsíc Real Madrid odmítl nabídku AC Milán. I italský celek mocně toužil po Moratovi.

Jenomže nyní Florentino Pérez, prezident Los Blancos, vyvrací jakékoliv vyjednávání s Manchesterem United o transferu Álvara Moraty.

„Věřím, že mezi Realem Madrid a Manchesterem United neprobíhají žádná jednání, což samozřejmě neznamená, že okolo Álvara Moraty je spousta lidí, kteří o tom mluví. Ale to je naprosto normální.“

„Četl jsem, že už jsme dosáhli dohody, a to ve výši, ani sám nevím, kolika miliónů eur. Ovšem to není pravda.“

Vicente del Bosque, bývalý trenér Realu Madrid i španělské reprezentace, věří, že by to byla velká škoda, kdyby Álvaro Morata opustil Španělsko, ale na druhou stranu se domnívá, že by to mohlo samotnému hráči pomoci.

„Tou nejdůležitější věcí pro Álvara Moratu je to, aby hrál, ale věřím, že je pro Real Madrid dost dobrý. Byla by to škoda, kdyby opustil španělskou ligu. Na druhou stranu, pro hráče to bývá někdy pozitivum. Navyknou si i na jiný styl hry. Nebude to problém pro španělskou reprezentaci, ale španělská liga by ztratila velmi dobrého hráče.“

Kam dál?

Více informací o Real Madrid CF naleznete zde.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz