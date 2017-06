Premier League - Chelsea chtěla Alexe Sandra. Neprodáme ho, zaznělo z Juventusu

© skysports.com, fotbalportal.cz - Alex Sandro do Chelsea neodejde

Dnes 09:22 - Antonio Conte si do Chelsea vyhlédl Alexe Sandra ze svého bývalého působiště. To nyní potvrdil i Giuseppe Marotta, generální ředitel Juventusu. Jenomže finalista letošního ročníku Ligy mistrů svého velmi ceněného levého obránce nehodlá pouštět pryč. Stará dáma nemíní během léta prodat žádného důležitého hráče. Blues se musí porozhlédnout jinde.

Ve své premiérové sezóně dovedl Antonio Conte Chelsea k mistrovskému titulu. Ví, že druhá sezóna bude mnohem těžší. I proto hodlá během léta tým posílit. Zatím se mu nikoho přivést nepovedlo, ale na to má ještě čas. Teď se zajímal o Alexe Sandra.

Alex Sandro už sedmkrát nastoupil za dospělou brazilskou reprezentaci. Do Juventusu přišel v roce 2015 z Porta. S Juventusem získal dva mistrovské tituly i Italský pohár. Zahrál si letošní finále Ligy mistrů.

Jenomže Juventus Alexe Sandra do Chelsea nepustil.

„Naší touhou je neprodat žádného z našich nejdůležitějších hráčů. Řekli jsme ne na velmi dobrou nabídku Chelsea na Alexe Sandra. Ale víme, že bojujeme s kluby, které jsou schopny nabízet mzdy, jež pro nás nejsou racionální. Hráči jsou vždycky svým pánem. Nevím, jak na to zareagoval Alex Sandro,“ prohlásil Giuseppe Marotta, generální ředitel Juventusu.

Se Sandrem to tedy nevyšlo, ale Antonio Conte zřejmě chce do týmu nějakého výborného krajního obránce přivést. Kde zaloví příště? Bude se opět dívat směrem do své rodné Itálie?

