Premier League - Antonio Conte je blízko podpisu nové smlouvy. Stane se nejlépe placeným manažerem v historii Chelsea

Antonio Conte dostane novou smlouvu

Dnes 08:31 - Přes všechny možné spekulace o tom, že je Antonio Conte údajně v Chelsea nespokojený, by v nejbližších dnech měl italský kouč podepsat s londýnským klubem novou vylepšenou smlouvu, která z něj udělá nejlépe placeného manažera v historii Blues. Trenér, který hned ve své premiérové sezóně dovedl anglický tým k titulu, by si měl vydělat 9,5 až 10 miliónů liber ročně.

Stávající kontrakt Antonia Conteho s mistrovskou Chelsea vyprší až za dva roky, ale už je pro italského lodivoda nachystáno prodloužení této smlouvy, které by měl v brzké době podepsat. Není divu, že vedení londýnského klubu má po okamžitém zisku titulu zájem na tom, aby Conte vydržel na Stamford Bridge co nejdéle.

Přitom se začalo spekulovat o tom, že se Conte bude chtít vrátit do rodné Itálie, v poslední době se přidaly zvěsti o tom, že má být italský kouč nespokojený s přestupovou politikou Chelsea, ale vypadá to, že jsou to všechno jen nesmysly.

Nová dohoda by měla Contemu přinést plat ve výši 9,5 až 10 miliónů liber, což z něj učiní nejlépe placeného manažera v historii klubu.

Antonio Conte je v Chelsea spokojený. Velmi záhy začne se svým mužstvem předsezónní přípravu. Chce tým dobře nachystat na novou sezónu a pokusit se o úspěch v Lize mistrů.

