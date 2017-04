Premier League - Zahraje si John Terry v příští sezoně pod vedením bývalého spoluhráče z Chelsea?

© NaijaPr.com - John Terry

Dnes 11:23 - John Terry se letos do hry příliš nedostává - v Premier League nakoukl do pěti zápasů, ve kterých odehrál 366 minut. I proto se spekuluje o tom, že by mohl napodobit jiné stárnoucí legendy a odejít na poslední roky kariéry za fotbalovou exotikou. Vedle amerických a čínských zájemců se objevil nový tým, který by o Terryho stál. Saudskoarabský Al Nasr, který vede Terryho dřívější spoluhráč, Rumun Dan Petrescu.

Od té doby, co se v létě na Stamford Bridge vrátil David Luiz, je John Terry spojován s odchodem do mnoha klubů. V předchozích měsících se hovořilo o týmech jako je Bournemouth, Bronby, LA Galaxy a několik klubů z bezedné čínské ligy. Nyní se zdá, že na obzoru je další zájemce o služby šestatřicetiletého Angličana.

Al Nasr, klub ze Spojených Arabských Emirátů, je prý připraven nabídnout Terrymu angažmá. Co by mohlo Johna Terryho mimo jiné přesvědčit je i to, že klub v současné době vede jeden z jeho bývalých spoluhráčů, Dan Petrescu. Někdejší rumunský obránce působil v kádru Chelsea v letech 1995-2000. Potkal se i s tehdejším Terrym - teenagerem, se kterým se měl v roce 1998 dostat při jednom z tréninků do konfliktu. Přesto Petrescu prohlašuje, že jsou s Terrym velice dobří přátelé.

„Kde bude John Terry hrát v příští sezoně? V Al Nasru, samozřejmě. Proč by také ne? Zavolám mu a zeptám se ho,“ říká Petrescu. „Byl bych rád, kdybychom ho získali. Je to dobrý přítel i fotbalista, vše ale závisí na Chelsea. Pokud s ním budou počítat, jsem si jistý, že Terry zůstane v Londýně,“ doplňuje rumunský trenér.

„Myslím si, že na to pořád má. Jako střední obránce by neměl mít s věkem takový problém, navíc se stále udržuje v dobé kondici, takže si myslím, že nějaké zápasy ještě odehraje,“ hodnotí Terryho Petrescu.

„Tehdy [v roce 1998] jsem na něm neviděl nic moc speciálního, věděl jsem, že by jednou mohl být dobrý, ale netušil jsem, že až tak dobrý. Možná to bylo tím, že jsem tenkrát ještě nebyl trenér. Nyní mám na hráče oko a umím rozpoznat velké fotbalisty,“ vzpomíná na mladého Terryho.

Chelsea nabídla Terrymu roční prodloužení kontraktu spolu s tím, že by si v klubu mohl udělat trenérskou licenci, což by mohlo být pro čtyřnásobného vítěze Premier League rozhodujícím faktorem, který by převážil stěhování na Blízký východ.

Ondřej Pražák / thesportbible.com