Ostatní - Přestupové spekulace: Chelsea hledá náhradu za Costu, Barcelona zaloví v Manchesteru City, Real líčí na posilu z Premier League

Dnes 10:36 - Letní přestupní termín se pomalu a jistě blíží. Fotbalový bulvár je proto plný spekulací, které by se za pár týdnů mohly uskutečnit. My vám tradičně přinášíme dávku těch nejzaručenějších fotbalových drbů, které kolovaly sítěmi internetu a stránkami sportovních deníků v posledních hodinách a dnech.

Barcelona znovu zkusí přestup Nolita

Minulé léto se Barcelona marně snažila nalákat svého bývalého hráče Nolita z Manchesteru City, který raději upřednostnil práci pod koučem Guardiolou. Dokonce měl v lednu odmítnout i lukrativní nabídku z Číny. Nicméně v City stále nedostává příliš prostoru a Barcelona by chtěl znovu zkusit přemluvit tohoto hráče k návratu. Transfermarkt uvádí jeho hodnotu 18 milionů eur, jenže anglický klub by ho určitě nenechal jít za méně než 25. (zdroj: Daily Star)

Zlanaří na Camp Nou Conteho?

Současný trenér Barcelony Luis Enrique po sezóně opustí klub a v souvislosti s jeho nástupci je zmiňováno mnoho jmen. Nicméně nyní španělský bulvár vytáhl těžký kalibr. Prezident Bartomeu prý totiž vede jednání o možném příchodu Antonia Conteho z londýnské Chelsea. Opožděný apríl? (zdroj: Daily Star)

Otevře Hart cestu De Gey do Madridu?

Brankář Joe Hart by se po sezóně měl vrátit z hostování v Turíně zpět do Manchesteru City. Zde ho ale nadějná budoucnost nečeká a bude hledat nové angažmá. To by mohl nalézt u konkurenčních United. Mourinho si rozmýšlí jeho angažování, čímž by se také mohla otevřít cesta De Gey do Realu Madrid. (zdroj: Metro)

Costa do Činy, Morata na Stamford Bridge

Britští novináři opět otevírají možný přestup Diega Costy do čínské ligy. Zde o něj má zájem především Tianjin Quanjia a Guangzhou Evergrande. Z prvně jmenovaného klubu měl nabídku již v zimě na 30 milionů liber ročně, Chelsea ale odmítla hráče pustit. Majitel asijského klubu nicméně stále nabízí 90 milionů liber za přestup. Na Stamford Bridge by naopak mohl přijít útočník Realu Álvaro Morata za nějž chce Bílý balet 50 milionů liber. (zdroj: Express)

Real utratí za Coutinha 70 milionů liber

Nejen Barcelona má ve Španělsku zájem o Brazilce Philippeho Coutinha z Liverpoolu. Do svého kádru by ho chtěl i Real Madrid. Liverpoolu prý za něj nabízí 70 milionů liber, které by mohl získat z prodeje Isca a Jamese Rodrígueze. To, že anglický klub hráče, jenž nedávno prodloužil kontrakt, nechce pustit, neznamená, že by se nechal Real odradit ve svojí snaze. (zdroj: The Sun)

Chelsea se rovněž zajímá o belgického fotbalistu

Chelsea se zajímá o záložníka Anderlechtu Youriho Tielemanse. Toho má v merku také Manchester United, ale Blues mají k tomuto hráči blíž a dokonce ho sledovali právě v zápase proti United. Za 19letého středopolaře chtějí v létě zaplatit 25 milionů liber. (zdroj: Mirror)

Arsenal nabízí Benzemovi 300 tisíc týdně

Vedení Arsenalu nadále shání elitního útočníka a ačkoliv Karim Benzema v Realu možná poslední dobou ztratil kus ze svého kreditu, pro Gunners je pořád zajímavým cílem. Takovým, že mu prý vedení chce nabídnout 300.00 liber týdně. Kolik je na této zprávě pravdy ale asi nikdo nezjistí, zvlášť když Özil s Alexisem, kteří požadují mnohem nižší sumy, zatím novou smlouvu nepodepsali. (zdroj: Daily Cannon)

Özil se přiznal k závratné nabídce

Mesut Özil ve své nové knize přiznal, že měl velice lukrativní nabídku z nejmenovaného klubu čínské ligy. „Když jsem loni v létě dostal nabídku z Číny ani jsem nepotřeboval žádnou radu, protože ta částka byla příliš absurdní. Číňané byli připraveni zaplatit mi 100 milionů liber čistého za kontrakt v trvání pěti let,“ napsal Özil. (zdroj: Metro)

Mourinho chce hráče, jehož nedokázal získat do Chelsea

José Mourinho by v létě rád získal Rosse Barkleye, fotbalistu, kterého se marně snažil před dvěma roky získat do Chelsea. Everton tehdy smetl ze stolu nabídku ve výši 35 milionů liber. Nicméně nyní střednímu záložníkovi schází do konce smlouvy pouhý rok a odmítl nabídku ve výši 100.000 liber týdně na její prodloužení. (zdroj: Metro)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz