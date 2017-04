Premier League - Analýza faktorů závodu o titul: Chelsea, nebo Tottenham?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Kdo urve titul?

2 Líbilo se

Dnes 16:42 - Po nedělní prohře Chelsea v Divadle snů a další výhře Tottenhamu to vypadá, že by se boj o titul mohl ještě zamotat, tedy především (a zřejmě jen) mezi těmito dvěma týmy. Blues mají momentálně o 4 body více, Spurs ovšem hrají v úžasné formě. Ve hře je pro obě mužstva ještě 18 bodů. Kdo si doběhne pro trofej pro mistra Premier League?

Kdo má lepší los?

Může se zdát, že jednodušší zbývající los má Chelsea, protože se z TOP6 utkají už pouze s Evertonem. Na půdě Toffees se představí za dva týdny v neděli. Poslední venkovní zápas pak hrají na hřišti West Bromwiche Albion, který prohrál 5 z posledních 7 duelů. Doma pak Chelsea postupně přivítá Southampton, Middlesbrough, Watford a sezónu zakončí na Stamford Bridge kláním proti Sunderlandu, který se zřejmě velmi brzy stane prvním jistým sestupujícím.

(zdroj: skysports.com)

Zbývající zápasy Tottenhamu se jeví mnohem obtížněji. Hned v dalším kole hrají s Crystal Palace. Eagles vyhráli 5 z posledních 7 ligových duelů. Porazili i Chelsea a Arsenal. Poslední dubnový den pak Kohouti hostí v North London derby Arsenal. Pak je čeká výlet na hřiště West Hamu následován domácí bitvou s Manchesterem United. V posledním týdnu hrají Spurs nejprve v Leicesteru a končí v Hullu.

(zdroj: skysports.com)

Podle Garyho Nevilla může také velmi významnou roli hrát fakt, že Chelsea hraje ze 6 zápasů hned v 5 případech dříve než Tottenham.

„Jednou z důležitých věcí je to, že Chelsea hraje pětkrát jako první. Pokud by hrál dříve Tottenham, mohl by se případně přiblížit na jeden bod a vyvinout na Chelsea tlak. Psychologicky by to měli Blues těžší.“

„Teď to naopak bude tak, že Chelsea může vždy utéct na rozdíl sedmi bodů. To je podle mě dosti významný fakt.“

Jak si proti zbývajícím soupeřům vedli na podzim?

Chelsea ze šesti duelů se zbývajícími protivníky vytěžila v první části sezóny maximum bodů. Porazila je všechny. Včetně výhry 5:0 doma s Evertonem, po které Ronald Koeman prohlásil, že jeho mužstvo „bylo poraženo ve všech směrech“.

Tottenhamu už se tak dobře nevedlo. Hned ve třech případech ztratil body. Remizoval na Emirates Stadium, prohrál na Old Trafford a remizoval na White Hart Lane s Leicesterem.

Který tým je v lepší formě?

V polovině března Tottenham ještě na Chelsea ztrácel 13 bodů. Nyní to dokázal stáhnout na pouhý čtyřbodový rozdíl. Je to tím, že vyhrál posledních sedm ligových utkání v řadě. Také zvítězil v posledních dvanácti domácích zápasech v řadě. To je jejich nejdelší série od sezóny 1919/1920.

Chelsea během dubna začala poněkud klopýtat. Ze čtyř utkání hned ve dvou případech prohrála. Nad její síly byl nejprve Crystal Palace a v neděli pak Manchester United. Navíc už deset klání v řadě neudržela čisté konto.

Jak jsou na tom oba týmy se zraněními?

Antonio Conte byl při utkání s Manchesterem United donucen udělat několik změn, protože na poslední chvíli mu ze sestavy vypadli Thibaut Courtois a Marcos Alonso. Jejich start v sobotním semifinále proti Tottenhamu je ve hvězdách, ale nevypadá to, že by se mělo u nich jednat o dlouhodobější absenci.

Tottenham je bez Erika Lamely a Harryho Winkse, a to až po zbytek sezóny. Ben Davies velmi dobře zastupuje na levé straně zraněného Dannyho Rose. Kieran Tippier také dokázal proti Watfordu nahradit Kylea Walkera. Navíc je jistě posílil návrat Harryho Kanea.

Může hrát roli i gólový rozdíl?

Spurs mají šanci i díky tomu, že mají o šest branek lepší skóre než Chelsea. V posledních čtyřech kolech totiž Tottenham nashromáždil úctyhodných 13 gólů. Mauricio Pochettino se domnívá, že i tento faktor by mohl hrát svou roli.

„Pro mě je to důležité. A pro ně taky. Je to hodně důležité. Nikdy se nesmíme vzdávat. Ať je to 3:0, 4:0...1:0, 2:0...tým musím zapomenout na výsledek. Musíme se pořád tlačit dopředu a snažit se dát co nejvíce gólů.“

Jsou tady ještě nějaké další faktory?

Je tady menší faktor v podobě sobotního semifinále FA Cupu mezi těmito dvěma celky. Například Harry Kane prohlásil, že by případné vítězství nad Chelsea mohlo být pro Tottenham „velkou psychologickou výhodou“.

„Samozřejmě, je to jiná soutěž, takže těžko říct. Ale je to pro nás velký zápas. Velký zápas pro celý klub. Bude to semifinále. Nikdy nevíte, co se stane. Pokud by se nám podařilo zvítězit, mohlo by je to více nahlodat, co se týče Premier League a boje o titul.“

Vítěz se ve finále utká s Arsenalem, nebo s Manchesterem City.

Co řekli manažeři?

„Pokud Chelsea selže, budeme připraveni. Ale my bojujeme především o to, abychom byli v TOP4. Může se nám to podařit podruhé za sebou,“ varoval Mauricio Pochettino po výhře 4:0 nad Watfordem.

To Antonio Conte zůstal i po prohře s Manchesterem United sebejistý.

„Já preferuji boj o titul a vyvíjení tlaku, než abych hrál o titul a zůstával klidný. Máme štěstí, že je na nás vyvíjen tento tlak.“

„Minulou sezónu končila Chelsea bez tlaku. Byli v klidu a byli šťastní. Odvádíme skvělou práci. Je to zázrak, když přihlédnete k minulé sezóně a k problémům, které tady byly. Věřím svým hráčům, věřím sobě i celému klubu.“

Co si myslí experti?

Gary Neville, bývalý obránce Manchesteru United, věří, že po porážce s Rudými ďábly mají v Chelsea o čem přemýšlet.

„Když jim Tottenham dýchá na krk, nemohou si dovolit dělat chyby. Není nic horšího, než být pronásledován a udržovat odstup.“

Frank Lampard, legenda Chelsea, se domnívá, že se Blues musí nyní „zhluboka nadechnout“.

„Kdybyste na začátku sezóny nabídli Chelsea, že šest kol před koncem bude mít čtyřbodový náskok, pravděpodobně by to přijala. Potřebují se zhluboka nadechnout, tvrdě pracovat a vrátit se k tomu, co je dostalo tam, kde nyní jsou.“

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz