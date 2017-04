Premier League - Eden Hazard do Realu Madrid? Byl by dobrou volbou, analyzuje Guillem Balague

© skysports.com, zimbio.com, fotbalportal.cz - Balague: Hazard by byl pro Real ideální volbou

Dnes 16:08 - Mohla by to být jedna z velkých přestupových událostí letošního léta, ne-li ta největší. Na povrch prosákly informace o tom, že by se Real Madrid měl údajně ucházet o služby Edena Hazarda. Belgické křídlo Chelsea v této sezóně opět hraje ve výtečné formě. Není divu, že je o něj zájem. Guillem Balague, věhlasný expert na španělský fotbal, naznačuje, že by to mohla být pro Bílý balet skvělá volba.

Letošní sezóna teprve začíná vrcholit. Do konce evropských soutěží zbývá ještě pár týdnů, ale už se samozřejmě začíná spekulovat o tom, jak by se mohly čeřit letní přestupové vody. Je jasné, že i celek Realu Madrid se bude přes léto tvarovat. Kdo je na seznamu možných příchodů? Jako vždy je to mix velkých jmen.

Mluví se opět o Davidu de Geovi, Thibautu Courtoisovi, Kylianovi Mbappém, Paulovi Dybalovi a samozřejmě o Edenu Hazardovi.

Zatím vůbec nic není domluveno, nebude snadné ani rozjet vyjednávání. Ale v Madridu doufají, že by se to mohlo podařit. Hazard by přišel na uvolněné místo po Iscovi, který je na odchodu. Je možné, že bude prodán James Rodríguez. V každém případě je snadné pochopit, proč se Los Blancos zajímají o Edena Hazarda.

Belgické křídlo pod Antoniem Contem válí a táhne Chelsea za titulem. Po nepovedené a frustrující minulé sezóně se vrátil do své nejlepší formy.

Real Madrid netrpí nedostatkem útočného talentu, ale je to zkrátka obchodní model, který Florentino Pérez praktikuje. Koupí nejlepší hráče a pak žádá po trenérovi, aby našel způsob, jak je nejlépe použít.

Hazardovy statistiky za poslední 4 roky se ne úplně shodují s čísly Cristiana Ronalda, Garetha Balea a Karima Benzemy. Jak můžete vidět, útočné trio Realu Madrid od roku 2014 vždy nastřílelo více gólů a připsalo si více asistencí.

Ale Zinedine Zidane už pracuje na plánu, jak přizpůsobit hru Edenu Hazardovi. Myšlenkou je, aby Cristiano Ronaldo nastupoval na pozici klasické devítky, což by belgickému reprezentantovi umožnilo nastupovat na svém oblíbeném postu levého křídla, nebo dokonce na pozici desítky.

To by se také hodilo Karimu Benzemovi. Ostatní hráči Realu Madrid by taktéž přesně věděli, co mají dělat. Všichni ofenzivní hráči by byli šťastní. Zatímco Hazard není tak plodný, co se týče gólů a asistencí, jako Ronaldo, Bale a Benzema, přinesl by do ofenzivní hry Realu Madrid něco jiného, nového.

Jednou z jeho bezesporu nejlepších vlastností je schopnost obejít hráče při soubojích jeden na jednoho. Eden Hazard učinil pětkrát více úspěšných kliček než hvězdné trio BBC. V Premier League je s celkovým počtem 121 úspěšných kliček nejlepší ze všech. V La Lize má více pouze Neymar.

Schopnost Hazarda přejít přes protihráče je pro Chelsea velmi často klíčová a rozhodující. Vzpomeňte si například na jeho brilantní sólo proti Arsenalu před dvěma měsíci. Snadno přešel přes Coquelina a pak si pohrál s Koscielnym i s Petrem Čechem. Je snadné si představit, že totéž předvádí i v dresu Bílého baletu, v týmu, který preferuje rychlé brejky. Hazardovi by se v tomto stylu dařilo.

Dribling je jen začátkem. Hazard je známý i svými sólovými výpady zakončenými přesnými střelami do sítě. Jeho schopnost připravit finální přihrávku by také neměla být opomíjena.

V této sezóně vytvořil už 57 gólových šancí pro své spoluhráče. To je téměř dvakrát více, než dokázali Ronaldo, Benzema a Bale. Dokonce, i když si uvědomíte, že v průměru na 90 minut vytvoří Hazard 2,3 gólové šance. Je to stále mnohem vyšší číslo než u útočníků Realu Madrid.

Není to jen nějaký krátkodobý trend. Od sezóny 2013/2014 vytvořil Eden Hazard celkem 316 gólových příležitostí. To je opravdu úctyhodné a enormní číslo. Ani jeden z trojice Ronaldo, Bale, Benzema se mu nepřiblížil.

Stručně řečeno, Eden Hazard má všechny předpoklady pro to, aby byl v Realu Madrid úspěšný. Belgičan je světovou hvězdou a přidal by ofenzivě španělského královského celku nový rozměr. Teď už zbývá „maličkost“. Přesvědčit vedení Chelsea o tom, aby Edena Hazarda do Madridu prodala. Na Stamford Bridge se přitom řeší spíše opak - nová smlouva pro zářivý klenot.

