Dnes 15:56 - Svou nesmírně bohatou aktivní fotbalovou kariéru ukončil Frank Lampard oficiálně letos v únoru. A to i přesto, že měl několik zajímavých nabídek, které by mu mohly ještě fotbalový život prodloužit. Jednu z nich nyní sám odtajnil. Dle jeho slov přišlo laso ze Swansea, která bojuje o záchranu Premier League. Lampard také hovořil o zájmu Realu Madrid a Barcelony.

Je nejlepším střelcem v celé historii Chelsea. Fotbaloví fanoušci na něj zřejmě nikdy nezapomenou. Frank Lampard je naprostou ikonou Blues. Ke konci kariéry ale působil na hostování i v Manchesteru City. Svou kariéru oficiálně ukončil letos v únoru, ale klidně ještě mohl pokračovat.

Během ledna byl totiž spojován se Swansea, kde působil v sezóně 1995/1996 na hostování. Chtěl jej tam nyní získat kouč Paul Clement, který plnil roli asistenta hlavního manažera, když v Chelsea vládl Carlo Ancelotti. Ovšem Lampard se přemluvit nedal.

„Clam ze Swansea se mě ptal a žádal mě, abych se připojil k jeho týmu.“

„Opravdu k němu chovám velký respekt, takže mi vytanula myšlenka: Opravdu tam můžu jít a pomoci mu?“

„Clem to podal brilantně. Choval se ke mně úžasně. Ale na druhou stranu, já měl to štěstí, že jsem mohl hrát na té nejvyšší úrovni. Mohl jsem hrát za Chelsea, ke konci pak za Manchester City. Mluvím tady o špičkových klubech, které vždy bojovaly o ty nejvyšší příčky.“

„Neberte to jako neúctu, ale nebyl to pro mě ten pravý boj v tento moment mé kariéry. Není to to, co bych si přál. Proto jsem tam nemohl jít a pomoci jim.“

„To bylo v lednu. Musel bych se dostat znovu do kondice. Přeci jen je mi už 38 let a musel bych bojovat o záchranu.“

„Přeju Clemovi jen to nejlepší, ale tohle by nebyla pro mě ta správná volba.“

Bývalý anglický záložník také hovořil o zájmu velkoklubů. Kroužily kolem něj například Barcelona, Real Madrid, Inter Milán... Lampard ale ničeho nelituje.

„Dříve v mé kariéře byly časy, kdy se to skutečně dělo. Ale nedívám se dozadu. Neohlížím se a ničeho nelituju. Ovšem bylo to zajímavé, to samozřejmě.“

„Byly do toho zapojeny španělské kluby - Real Madrid a Barcelona. Také Inter Milán, když tam trénoval José Mourinho. Ale nikdy to nebylo tak: Jsem připraven odejít. Bylo tam několik zvěstí a několik rozhovorů v zákulisí.“

„Ale jsem velmi rád, že jsem žádnou z těch nabídek nevzal. Jsem velmi šťastný, že jsem setrval v Chelsea. Jsem věrný klubu. To pro hodně znamená - věrnost jednomu klubu, zvláště když tam něco dokážete.“

Michal Čermák