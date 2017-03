© skysports.com, dailystar.co.uk, fotbalportal.cz - Ray Wilkins: Hazard je nenahraditelný

Dnes 14:14 - Případný odchod Edena Hazarda do Realu Madrid - to je momentálně nejaktuálnější téma, které hýbe světem Premier League. Vyjádřil se k němu i Ray Wilkins, bývalý hráč Chelsea, který v tomto klubu působil i jako asistent hlavního manažera. Dle jeho názoru by to byla pro Blues velká rána. Domnívá se, že Eden Hazard je v současné době pro Antonia Conteho nenahraditelným hráčem.

Je s Chelsea velmi úzce spojen. Ray Wilkins chová k tomuto londýnskému celku vřelý a hluboký vztah již desítky let. Působil zde jako hráč, asistent hlavního manažera, trenér...nyní je hlavně fanouškem. Proto se dalo očekávat, že se jakožto expert SkySports a znalec prostředí Chelsea, vyjádří i tématu Eden Hazard a jeho případný transfer do Realu Madrid, o kterém se začíná hojně mluvit.

Wilkins považuje Edena Hazarda za jednoho z 5 nejlepších hráčů na světě. Proto se domnívá, že je pro celek Antonia Conteho v současné době nenahraditelným článkem.

„Vypadá to, že mají velmi dobrou ofenzivu, ale všechno může být rychle jinak. Pokud Chelsea ztratí Hazarda, který je jedním z 5 nejlepších fotbalistů na světě, museli by tohoto hráče nahradit, ale ten je v současné době nenahraditelný.“

„Je to opravdu fantasticky nadaný fotbalista. Nevidím důvod, proč by jej měla Chelsea prodávat. Peníze? Těch má Roman Abramovič dost.“

„Chelsea chce být nejlepším klubem na světě, a tím směrem se ubírá. Jdou správným směrem. To, co dokázali za posledních 10-12 let, bylo opravdu fenomenální. Takže pokud chcete být nejlepší, proč byste měli prodávat nejlepší hráče?“

Ray Wilkins spíše očekává, že Chelsea bude v létě nakupovat. Pokud by Abramovič skutečně Hazarda prodal, Wilkins vrátí sezónní permanentku.

„Představuju si, že Roman Abramovič by nepřijal žádnou nabídku, která by přišla. Nemůže Hazarda nahradit. Jestliže jej prodá, vrátím svou permanentku. On je příliš důležitý.“

Michal Čermák