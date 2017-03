Premier League - Objevil Fulham další hvězdu? 16letý talent ohromil skauty Arsenalu, Chelsea a Manchesteru United

© bbc.co.uk - Ryan Sessegnon

0 Líbilo se

Dnes 12:35 - Anglickou Championship stejně jako v loňské sezóně Moussa Dembélé, jenž nyní září v barvách Celticu, uhranul další nesmírně nadaný talent z líhně Fulhamu, Ryan Sessegnon. O teprve šestnáctiletého beka usilují největší kluby, sám Sessegnon ale zatím nikam nespěchá.

Šestnáctiletá senzace za sebou nemá ještě ani jednu kompletní sezónu mezi dospělými, přesto si již Sessegnon stihl získat jisté místo na pozici levého beka týmu Slaviši Jokanoviče.



Sessegnon, jenž v prvním týmu Fulhamu debutoval při srpnové výhře 3:2 v EFL Cupu nad Leytonem Orient, odehrál za Cottagers v letošní sezóně již 24 zápasů a z pozice levého obránce nastřílel neuvěřitelných šest branek.



I to přitáhlo skauty největších anglických klubů a na hvězdičku Fulhamu se tak pravidelně jezdí dívat zástupci Arsenalu, Chelsea, Liverpoolu nebo Manchesteru United.



Sám Sessegnon se ale v rozhovoru pro FulhamFCTV svěřil, že do anglických velkoklubů nespěchá a přestože se mu věští zářivá budoucnost, na svoji velkou šanci si hodlá počkat.



„Mým cílem je být nejlepším hráčem, jakým mohu být. Jsem hráčem Fulhamu, to je můj klub a já jsem v něm rád,“ svěřil se Sessegnon.



„Nevěnuji velkou pozornost tomu, co se píše v tisku, soustředím se jen na jednu práci a tou je hraní za Fulham. Překvapilo mě, kolik zápasů jsem v šestnácti letech odehrál za první tým, ale bylo to fantastické a rád bych v tom pokračoval.“



„Nejprve jsem si jako cíl nastavil pět až deset zápasů, do kterých jsem chtěl zasáhnout, čím dál víc jsem se ale stával součástí týmu a teď chci, aby to tak zůstalo,“ dodal Sessegnon.

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Liverpool FC naleznete na lfcway.com.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz