Premier League - Chce znovu odejít? Diego Costa naznačil, že by byl nakloněn přestupu i do francouzské Ligue 1

Dnes 08:07 - Čím dál více se ukazuje, že Diego Costa zřejmě nebude typem hráče, který by byl klubovým srdcařem a vydržel by v jednom týmu více let. Nedávno přiznal, že v létě dělal vše pro to, aby z Chelsea odešel zpátky do Atlética Madrid. Dodal, že v budoucnu třeba nemusí odolat nabídkám z Číny. Nyní k tomu přidal další destinaci. Naznačil, že by si dokázal představit přesun i do Francie.

Po skončení sezóny 2015/2016, která byla pro Chelsea opravdu tragická, to vypadalo, že klub opustí Diego Costa. Brazilský útočník ve španělských službách toužil po návratu do milovaného Atlética Madrid. Jednání probíhala, ale nakonec (možná trochu překvapivě) setrval Costa na Stamford Bridge.

O svém toužebném přesunu řekl Antoniu Contemu hned při prvním dnu italského manažera u týmu. Během ledna byl zase Costa podle zdrojů SkySports cílem několika čínských klubů, které měly připraveny až 80 miliónů liber na zaplacení jeho přestupu a samotný Costa si měl vydělat až 30 miliónů liber ročně.

Zatím nejsou žádné zprávy o tom, že Diego Costa z klubu v brzké době, například hned v létě, odejde, ale teď sám přiznal, že by se nebránil ani Francii.

„Marseille buduje krásný projekt. Víme, že PSG je v Evropě velmi respektováno.“

„Stejně tak je na tom Monako. Má několik skvělých hráčů. Francouzská Ligue 1 se vyvíjí a posouvá se kupředu.“

„Jsem v Chelsea šťastný, ale ve fotbale se může stát cokoliv. Pokud bude potřeba udělat změnu...Francie je země, kde jsem ještě nikdy nehrál. Takže..., proč ne?“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz