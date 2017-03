Premier League - Olivier Giroud: Mohl bych hrát pod Mourinhem i pod Guardiolou. Proč by ne?

© mirror.co.uk, zimbio.com, fotbalportal.cz - Giroud by dokázal hrát pod Mourinhem i pod Guardiolou

Dnes 11:50 - Momentálně je hráčem Arsenalu, kde jej vede Arséne Wenger, ale Olivier Giroud přiznává, že by dokázal svou hru přizpůsobit tak, aby mohl hrát mohl dvěma velkými energickými manažery - Pepem Guardilou a José Mourinhem. Není zřejmě příliš reálné, aby si jej jeden z nich přivedl do svého současného působiště, tedy Giroudův přesun do jednoho z manchesterských klubů. I když ve fotbale člověk nikdy neví.

Francouzský útočník Olivier Giroud tráví posledních pět své kariéry v Arsenalu. V londýnském klubu jej vede Arséne Wenger, na něhož se ovšem kvůli posledním výsledků začal opět zvyšovat tlak. Jeho krajan není považován za nejnáročnějšího kouče. Spíše nechává hráče na hřišti vyjádřit sebe sama.

José Mourinho a Pep Guardiola jsou z úplně jiného těsta než Arséne Wenger. Oba jsou velmi energičtí, od svých hráčů vyžadují odlišné věci než francouzský lodivod Gunners. Ovšem Olivier Giroud říká, že by neměl žádný problém ani pod Mourinhem, nebo Guardiolou.

„Jako nápad to nezní špatně. Proč bych to nezvládl?“

„Každá zkušenost je pro život dobrá. Přizpůsobil bych se jim.“

„V Montpellieru v sezóně 2011/2012 nás vedl Rene Girard. Měl bojovnou mentalitu. Jako hráč se nikdy nevzdal. Byl otevřen jiným názorům. Byl to bojovník. Stali jsme se s ním mistry Francie.“

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz