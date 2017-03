Premier League - Premier League se vrací ve velkém stylu: Na programu je Merseyside derby. Arsenal hostí Citizens

© sportingpost.co.za, fotbalportal.cz - Gunners vs. Citizens

31.03. - Fanoušci Premier League se opět dočkají. O víkendu se po reprezentační pauze vrací zpět nejvyšší anglická soutěž, která rozehraje už své 30. letošní kolo. Můžeme se těšit na liverpoolské derby mezi Reds a Toffees. Oba kluby hrají o pohárové příčky. Dalším velkým soubojem bude bitva na Emirates Stadium, kam dorazí Guardiolův Manchester City. Jak výrazně promluví tyto dva střety do boje o konečné umístění?

Liverpool - Everton

Sobota 1. dubna, 13.30, Anfield

V sobotu o půl druhé odpoledne středoevropského času se v Liverpoolu zastaví čas. Nastane totiž výkop legendárního Merseyside derby, které má pro oba kluby obrovskou váhu. Reds drží úctyhodnou sérii. Posledních třináct vzájemných měření sil neprohráli. V polovině prosince vyhráli dokonce v Goodison Parku 0:1 gólem Maného ze 4. minuty nastavení. Karamelky na Anfieldu naposledy zvítězily ještě v minulém tisíciletí, konkrétně v roce 1999. Celkově půjde už o 228. Merseyside derby. Liverpool jich vyhrál 90, Everton pak ochutnal radost z výhry v 66 případech. Vylepší si tuto bilanci a utne šňůru Reds?

Liverpool je na čtvrtém místě ligové tabulky, ale ještě to bude velký boj o příčky zaručující vstupenku do Ligy mistrů. Kloppovi svěřenci mají na kontě 56 bodů. Na druhý Tottenham ztrácejí 3 body, na třetí Manchester City pak o bod méně. Ovšem mají odehráno o zápas více než tyto dva celky. Za nimi je o 4 body zpět Manchester United a 6 bodů zpět Arsenal. Jenomže tyto dva týmy mají odehráno dokonce o 2 utkání méně než Liverpool. Proto může být každá ztráta hodně citelná a tabulka se může rychle přeskupit. Německý kouč navíc v duelu proti Toffees nebude mít k dispozici Lallanu, Hendersona, Sturridge, Grujiče, Ingse a Ejariu. Především absence prvních dvou jmenovaných se může výrazněji projevit. Naposledy Reds remizovali v lize s Manchesterem City 1:1. Jak na to naváží v sobotu?

Everton neskládá zbraně a pomaličku potichoučku se přiblížil na dostřel pohárovým příčkám. Aktuálně je sedmý. Má stejně bodů jako šestý Arsenal, ale odehráno má o dva duely více než Gunners. Každopádně v případě výhry se přiblíží Liverpoolu na rozdíl pouhých tří bodů. V posledních dvou ligových zápasech nastříleli Toffees sedm gólů a žádný neinkasovali. V klidu si poradili s West Bromwichem (3:0) a Hullem (4:0). Během těchto dvou utkání nastřílel Romelu Lukaku tři góly, díky čemuž se s celkovým počtem 21 branek usadil na trůnu pro aktuálně nejlepšího střelce celé Premier League. Zažívá opravdu výtečnou sezónu. Bude belgický tank pálit i proti Liverpoolu? Kouče Koemana jistě velmi mrzí ztráta Colemana, který bude se zlomenou nohou marodit minimálně půl roku. Chybí i Schneiderlin, Bešič, Bolasie a Mori. Otazník visí nad startem McCarthyho.

Absence:

Liverpool: Ejaria, Grujič, Henderson, Ings, Lallana, Sturridge (všichni zranění)

Everton: Bešič, Bolasie, Coleman, Mori, Schneiderlin (všichni zranění), McCarthy (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Liverpool: Mignolet - Clyne, Matip, Klavan, Milner - Wijnaldum, Can, Lucas Leiva - Mané, Firmino, Coutinho

Everton: Robles - Holgate, Williams, Jagielka, Baines - Barry, Gueye - Barkley, Davies, Mirallas - Lukaku

Tip FotbalPortal.cz: 2:2

Arsenal - Manchester City

Neděle 2. dubna, 17.00, Emirates Stadium

V neděli vpodvečer se na Emirates Stadium střetnou dva velkokluby. Dojde totiž na souboj Arsenalu s Manchesterem City. Poslední vzájemný prosincový zápas skončil výhrou Citizens 2:1, přitom Gunners vedli od páté minuty po Walcottově zásahu 0:1. Chystá se odplata?

Arsenal se musí vzchopit, v opačném případě neuhájí ani v TOP4, která mu naposled utekla v sezóně 1995/1996. To ještě tým nevedl Arséne Wenger. Během jeho působení by se to tak stalo poprvé. Aktuálně je Arsenal až šestý. Na čtvrtý Liverpool ztrácí 6 bodů, ale má 2 zápasy k dobru. Každopádně další ztráta by jen prohloubila krizi. Z posledních 5 ligových zápasů totiž Gunners vyhráli pouze jednou. Prohráli s Watfordem a Chelsea, pak přišla výhra s Hullem následovaná porážkami s Liverpoolem a West Bromwichem. Arséne Wenger ví, že jeho tým výhru potřebuje. Navíc proti takovémuto velkému soupeři. Nebude moci nasadit do branky Petra Čecha, který se v minulém ligovém kole zranil. Hrát nebudou ani Sanogo, Pérez a Cazorla.

Manchester City je na třetí příčce. Na vedoucí Chelsea ztrácí těžko stažitelných 12 bodů. Na titul to opravdu nevypadá. To se jistě bohatým šejkům nezamlouvá. Druhý Tottenham je na dostřel - jen o dva body vpřed. Ale Citizens si musí hlídat záda. Navíc na Etihad Stadium stále prožívají zklamání z vyřazení z Ligy mistrů. Brzký konec v osmifinále, navíc v duelech s Monakem, očekával jen málokdo. To jistě Guardiolově pozici nepřidalo. Musí se proto snažit vyhrát alespoň FA Cup a v lize skončit co nejvýše. Španělský kouč naplno poznává, jak těžkou soutěží Premier League je. Jak se mu bude dařit v dalším měření sil s týmem Arséna Wengera?

Absence:

Arsenal: Cazorla, Čech, Pérez, Sanogo (všichni zranění), Debuchy, Gibbs (oba nejistý start)

Manchester City: Gabriel Jesus, Gundogan (oba zranění), De Bruyne, Sagna, Zabaleta (všichni nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Arsenal: Ospina - Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal - Ramsey, Özil, Iwobi - Sánchez, Welbeck, Walcott

Manchester City: Caballero - Fernandinho, Stones, Otamendi, Clichy - Touré - Sterling, De Bruyne, Silva, Sané - Agüero

Tip FotbalPortal.cz: 2:1

Kompletní program 30. kola Premier League:

Sobota 1. dubna

13.30 Liverpool - Everton

16.00 Burnley - Tottenham

16.00 Hull - West Ham

16.00 Chelsea - Crystal Palace

16.00 Leicester - Stoke

16.00 Manchester United - West Bromwich

16.00 Watford - Sunderland

18.30 Southampton - Bournemouth

Neděle 2. dubna

14.30 Swansea - Middlesbrough

17.00 Arsenal - Manchester City

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

