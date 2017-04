Premier League - Conte? Pochettino? Klopp? Experti vybírají nejlepšího manažera letošní Premier League

© chelseanews24.com, fotbalportal.cz - Kdo si zaslouží za letošní sezónu cenu pro nejlepšího manažera PL?

1 Líbilo se

Dnes 14:26 - V minulém ročníku Premier League bylo jasné, kdo získá cenu pro nejlepšího manažera. Vítězem se nemohl stát nikdo jiný než strůjce leicesterského zázraku - Claudio Ranieri. Kdo získá toto ocenění letos? Svůj názor předestřeli experti SkySports v čele s Garym Nevillem, Thierrym Henrym a Jamiem Carragherem. Koho vybrali? A shodli se všichni na stejném jméně?

Antonio Conte udělal se svou Chelsea po vítězství na půdě Bournemouthu další krok směrem k titulu. Ale kolik expertů SkySports by právě tomuto italskému lodivodovi dalo cenu pro nejlepšího manažera sezóny?

Úkolem manažera je dostat z hráčů to nejlepší. Antonio Conte to jistě po velkou část sezóny dělá. Když prohrával o poločase s Arsenalem, bouchl do stolu a řekl: Dost! Končíme s rozestavením na čtyři obránce. Když pak následně přešla Chelsea na systém se třemi obránci, nastala výrazná změna, která je katapultovala k titulu...

Thierry Henry - Antonio Conte

„Jako kouč dělá Antonio Conte přesně to, co by měl dělat. Přišel do Chelsea, zhodnotil situaci a neudělal to hned na začátku. Udělal to, co by měl udělat dobrý trenér - když něco nefunguje, tak to prostě musíte změnit. A fungovalo to a funguje. Změnil systém, který zlepšil každého hráče.“

Jamie Carragher - Antonio Conte

„Ve svém prvním roce v Premier League odvádí skvostnou práci. Zapracoval skvěle nově příchozí hráče, změna systému mu vyšla. Přivedl například někoho, kým je Victor Moses. Nikdo mu nevěřil, že by mohl být dost dobrý, aby dokázal hrát na této úrovni. A pak oživil hráče, jakou jsou Thibaut Courtois, Eden Hazard a Diego Costa. V této sezóně je to opravdu trenérské mistrovské dílo.“

Niall Quinn - Antonio Conte

„Conteho práce je opravdu mimořádná. Na začátku to ovšem nebylo vůbec jednoduché. Myslel jsem si, že tento manažer bude vyhozen, ale nestalo se to. Opravdu s tím hodně bojoval. Byl jsem zvědavý, jak se s tím vypořádá. První týdny byly těžké. Není to jen o tom, že změnil systém a začal hrát na tři obránce. Byl to vzkaz pro hráče, že musí hrát lépe. Od té doby Chelsea funguje jako dobře promazaný stroj.“

„Také měl štěstí na to, že neměl hráče zraněné. Od Josého Mourinha dostal také „dárek“ v podobě toho, že Chelsea nehrála letos evropské poháry. To je důležitá součást. Chelsea tak mohla nastupovat v konzistentní sestavě. Conte nemusel šetřit síly a stavět ty stejné hráče týden co týden.“

Gary Neville - Mauricio Pochettino

„Miluju Tottenham. Pro mě jsou na sledování tím nejlepším týmem Premier League. Pochettino vybudoval tým, přivedl si hráče, a to navzdory tomu, že rozpočet klubu jistě není na úrovni ostatních velkých celků. Podle mě dělá úžasnou práci.“

Alan Smith - Antonio Conte

„Je několik kroků před konkurencí. Když sem přicházel, neznal zemi, ani ligu. Může také navíc vidět problémy, které tady má takový manažer, jakým je Pep Guardiola. Způsob, jakým odvádí Conte svou práci, je obdivuhodný. Změnil hru na tři obránce, což mělo lavinový efekt. Zdá se, že má šťastný tým. Naučil se rychle jazyk a přináší na Stamford Bridge velký úspěch.“

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Více informací o Liverpool FC naleznete na lfcway.com.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz