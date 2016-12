Premier League - Hledá Arsenal náhradu za kritizovaného Petra Čecha? Vyhlédl si prý anglickou senzaci

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Petr Čech prožil smolný den

0 Líbilo se

Dnes 10:10 - Arsenal údajně připravuje na lednový přestupový termín překvapivý podpis brankáře Sunderlandu a čerstvého anglického reprezentanta Jordana Pickforda. K informacím ohledně možného příchodu talentovaného gólmana, kterého sleduje také Tottenham, dochází uprostřed kritiky Petr Čecha, jenž momentálně prochází nejdelší sérií své kariéry bez čistého konta.

Podle informací listu Evening Standard se vedení Arsenalu již mělo poptávat Sunderlandu na dostupnost jejich mladého gólmana, kterého sice mají Kanonýři v úmyslu získat už v lednu, poté by jej ale do konce sezóny vrátili Sunderlandu na hostování.



Kluby se nicméně dosud nedohodly na žádném poplatku a The Black Cats nemusí jít pod cenu zejména kvůli tomu, že s mladým brankářem v lednu podepsali smlouvu až do roku 2020.



Sunderland je sice připraven nabídnout Pickfordovi, jenž byl v říjnu poprvé polován do anglické reprezentace, novou smlouvu, ale klub se údajně kvůli zájmu mnoha velkoklubů připravuje na ztrátu jednoho z nejzajímavějších mladých brankářů současnosti.



Pickford však své zájemce nepřijde levně, navzdory trápení Sunderlandu byl mladý brankář na podzim nejlepším hráčem týmu Davida Moyese a kromě Arsenalu si vysloužil i zájem Tottenhamu, Manchesteru City a Evertonu.

Jordan Pickford byl jedním z největších překvapení letošní sezóny Premier League. (zdroj: 90min.com)

David Moyes už dopředu prohlásil, že v lednu nedostane žádné finanční prostředky na nákup nových posil a Pickforda nechce ztratit v rozběhnuté sezóně, takže příliv peněz z Arsenalu a zároveň udržení hráče až do příštího léta by pro klub mohlo být vítaným kompromisem.



Zájem Arsenalu o mladého gólmana je nicméně velkým překvapením vzhledem k tomu, že manažer Arséne Wenger v minulosti trval na tom, že Petr Čech může být jedničkou klubu ještě po mnoho dalších let.



Nicméně český veterán se v poslední době stal terčem kritiky za neschopnost Arsenalu držet čistá konta, kvůli čemuž londýnský velkoklub v poslední době ztratil hned několik bodů. Čech v současnosti prožívá nejhorší sérii své kariéry, když v osmi utkáních po sobě nedokázal udržet nulu.

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz