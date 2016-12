Premier League - Arsenal si vyhlédl nástupce Petra Čecha. Velký zájem má o mladého Belgičana

© lavenir.net - Guillaume Hubert

1 Líbilo se

Včera 17:45 - Arsenal údajně jeví velký zájem o mladého belgického brankáře Guillauma Huberta, kterého měl už šestkrát sledovat. Podle informací deníku Daily Star je brankář Standardu Lutych favoritem skautů Arsenalu i manažera Arséna Wengera, jenž Huberta vidí jako dlouhodobou náhradu za Petra Čecha.

Teprve dvaadvacetiletý belgický brankář, jenž si již vybojoval post jedničky Standardu Lutych, přitahuje velkou pozornost skautů anglických klubů a kromě Arsenalu o něj údajně jeví zájem i Liverpool, Swansea a Leicester City.



Právě anglické celky mají v posledních letech velkou zálibu v belgických brankářích, zvláště poté, co v Premier League prokázali svoji kvalitu například Thibaut Courtois a Simon Mignolet.



A právě Hubert by mohl následovat jejich kroky, protože už pošesté sledovali při víkendové remíze 2:2 s Gentem jeho výkony skauti Arsenalu. Jeho brankoviště sice momentálně okupuje gólman Petr Čech, ale ve 34 letech se vedení klubu začíná poohlížet po jeho nástupci.



A ten by mohl dorazit dříve, než by se očekávalo, protože o odchodu z Emirates Stadium začíná uvažovat současná dvojka Arsenalu David Ospina a polský brankář Wojciech Szczesny by měl v létě dokončit trvalý přestup do AS Řím.



Hubert dosud odchytal dva zápasy za reprezentaci Belgie do 21 let a o vysokého gólmana už měl projevit zájem také trenér seniorské reprezentace Roberto Martínez.

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz