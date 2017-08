Primera Division - Diego Costa: Do Chelsea se už nevrátím. Chci do Atlétika Madrid

© football365.com - Diego Costa

0 Líbilo se

Dnes 19:07 - Diego Costa ve svém nově vydaném prohlášení nadále trvá na odchodu z Chelsea a přiznal, že se “musí vrátit do Atlétika Madrid“. Španělský útočník je v současné době v rodné Brazílii, odkud vyhrožuje Chelsea tím, že tam raději zůstane, než by se vracel do Londýna a poté odejde jako volný hráč.

Vyhrocená situace mezi Chelsea a Diegem Costou se čím dál více zamotává, kontroverzní španělský útočník se totiž odmítá vrátit do Londýna, zatímco Chelsea považuje Costovo jednání za neakceptovatelné a vyzvala jej k návratu do tréninku.



Sám Costa ve svém nejnovějším prohlášení uvedl: „O mém působišti je již rozhodnuto. Musím se vrátit do Atlétika Madrid.“



„Bohužel se tu objevil zádrhel v podobě Chelsea, která mě nechce pustit. Ale věřím, že se tato situace vyřeší mým návratem do Španělska.“



Antonio Conte přitom ještě v červnu údajně poslal Costovi zprávu, ve které španělského reprezentanta informoval, že s ním do budoucna nepočítá a 28letý střelec se proto rozhodl zůstat v rodné zemi.



Costův právník Ricardo Cardoso minulý týden prozradil, že jeho klient předložil v Chelsea formální žádost o přestup a proti Chelsea nyní zvažuje soudní kroky, kterými by si mohl vymoci návrat do Atlétika Madrid.





Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz