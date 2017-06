Primera Division - Kam by mohl zamířit Cristiano Ronaldo v případě odchodu z Madridu?

© as.com - Cristiano Ronaldo ještě v dresu United

1 Líbilo se

Dnes 10:25 - Španělské listy v poslední době neřeší nic jiného než odchod Cristiana Ronalda. Nespokojený Portugalec se po obvinění z daňových machinací touží vypařit ze Španělska a pokračovat v kariéře někde jinde. Do kterých klubů by případně mohl přestoupit?

Ono zase není moc klubů, kam by mohl Cristiano Ronaldo zamířit, respektive kde by si ho mohli dovolit. Podle Transfermarkt je totiž jeho aktuální cena rovna 100 milionům eur a výkupní klauzule činí dokonce desetkrát tolik - celou miliardu. Následujících pět angažmá se i z toho důvodu jeví jako jediná možná...

Čína

Není to tak dlouho, co internetem proběhla zpráva o tom, že nejmenovaný čínský klub klidně zaplatí za Portugalce 200 milionů eur. Samotnému hráči pak nasliboval gáži 120 milionů eur ročně. Ovšem tato alternativa nevypadá moc schůdně, protože by se Ronaldo dostal mimo elitní fotbal v sezóně před mistrovstvím světa.

Manchester United

Strávil zde šest sezón, tak proč se nevrátit do míst, kde to dobře zná. Navíc nikdy neskrýval své přání zde působit, pokud jednoho dne Real Madrid opustí. Nicméně už tam není Sir Alex Ferguson, jeho ochránce a objevitel, ale Mourinho. Jejich vztah na konci působení v Realu už ale nebyl úplně ideální.

Manchester City

Městský rival, který má rovněž finanční možnosti uskutečnit podobnou operaci. Trénuje zde ale Guardiola, dlouhé roky velký fotbalový nepřítel, kromě toho Citizens mužstvo postupně omlazují. Navíc by se mu život ve městě proměnil v peklo vzhledem k jeho minulosti u Red Devils.

Paris SG

Pro majitele Al-Khelaifiho byl vždycky vysněnou posilou. Je to rok, co za něj byl ochoten zaplatit 120 milionů eur, Ronaldovi nabízel plat 40 milionů eur ročně. V Paříži ho viděli jako ideální náhradu za Ibrahimoviće. Všechno se ale zhatilo poté, co Real vyhrál La Undécimu.

Americká MLS

Nejméně očekávaná varianta. Stejně jako v Číně by se Ronaldo dostal mimo špičkový fotbal, jediným lákadlem je atraktivita země a snad i plat.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com