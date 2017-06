Primera Division - Mourinho nechce Cristiana Ronalda v United

© express.co.uk - Mourinho nechce Ronalda

0 Líbilo se

Dnes 08:22 - Nové a nové poznatky a skutečnosti obohacují kauzu Cristiana Ronalda a jeho možného stěhování pryč z madridského stadionu Santiaga Bernabéua. Ačkoliv Manchester United patřil teoreticky, i z jistého sentimentálního pohledu, mezi nejžhavější kandidáty na získání portugalského útočníka, negativní postoj manažera Josého Mourinha k takové operaci bude možná rozhodující pákou, která zavře CR7 dveře na Old Trafford.

Byť se taková varianta v tisku probírá jako nejpravděpodobnější, v Manchesteru nevidí vůbec tak jasně, že by se Cristiano Ronaldo měl stěhovat právě mezi Rudé ďábly. Pokud tedy Portugalec bude trvat na svém přestupu i po schůzce s prezidentem Realu, která by se měla uskutečnit jakmile Ronaldo ukončí svoje působení na Konfederačním poháru v Rusku.

„Cena operace přes 200 milionů eur, Cristianův věk 32 let a rentabilita celého transferu, který by se v součtu s Ronaldovým platem katapultoval na hodnotu zhruba 400 milionů eur, vytváří v kancelářích na Old Trafford pochybnosti, jestli získat hráče, který by bezesporu byl přestupem roku,“ píše španělská Marca.

K těmto všem záporům je potřeba přidat ten nejhlavnější. „Mourinha představa koupit Cristiana Ronalda vůbec neláká. Jednak své vzájemné působení v Realu neukončili úplně ideálně, ale manažer rovněž pochybuje nad výkony, které by hráč podával, navíc si není úplně jistý tím, že chce skutečně Madrid opustit. Kromě toho nedávno prohlásil, že nemá touhu svého krajana angažovat,“ pokračuje deník.

„Neexistuje proto, nyní ani v blízké budoucnosti, žádná nabídka ve výši 235 milionů liber plus De Gea za Cristiana Ronalda a Moratu, jak jí vysnil anglický bulvár.“

Deník Marca dále uvádí, že Ronalda spíše láká pařížská alternativa. „Přitahuje ho žít v novém městě. Má velmi dobrý vztah s majitelem klubu Al Khelaifim, který v roce 2012, kdy se rovněž nad Ronaldovým působením v Realu stahovala mračna, naznačil, že by ho velmi rád koupil.“

Cristianovi, agentovi Mendesovi i samotnému Realu prý sdělil, že mohou počítat s nepřetržitou nabídkou ve výši 120 milionů eur, pokud jednoho dne dojdou k rozhodnutí rozdělit své společné cesty. Nastala tato chvíle?

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, marca.com