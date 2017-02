Primera Division - Barcelona vzkazuje madridskému Iscovi: Vydrž!

to je vlastne tiez pravda, ci uz dolozka je alebo nie tu ide vlastne o skoncenie zmluvy cize tu je to nepodstatne, mali im davat podpisat ze nikdy neprestupi do barcy ale nie ako myslim ze by to pre Real nebolo vobec dobre, lebo Isco by v Barce mohol byt fakt velmi dobra posila, myslim ze by mu ich styl sedel ovela viac, ale je to sympatak ziadny arogantny somar takze ak si to zela tak dufam ze mu to vyjde ...