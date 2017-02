Primera Division - Real po roce opět vetuje Barçu: Finále na San Bernabéu hrát nebudete

© thesportbible.com - San Bernabéu

Dnes 12:47 - Je to každým rokem stejná písnička. Odehraje se semifinále španělského poháru a hledá se místo, kde by se uskutečnil jeho závěrečný zápas. Stejně jako loni postoupila do finále Barcelona, jež měla opakovaný zájem hrát utkání na druhém největším stadionu v zemi - madridském San Bernabéu. Jenže znovu ostrouhá.

Ačkoliv považujeme Španělsko za vyspělou fotbalovou velmoc, zas tak ideální to v zemi na Pyrenejském poloostrově není. Pokud ponecháme stranou samotnou hru, která je zde mimo veškerou diskuzi, tak v zákulisí to občas také vázne a dochází k situacím, jež této fotbalu zaslíbené krajině nedělají ve světě dobré jméno.

Jde například i o každoroční určování místa, kde se uskuteční finále poháru Copa del Rey. To španělská federace dopředu nestanovuje a oznamuje se až ve chvíli, kdy jsou známi oba finalisté, aby bylo zaručeno, že se utkání odehraje na neutrální půdě. (I když se v posledních dobách najdou výjimky)

Španělské kluby mají širokou fanouškovskou základnu a finále poháru je pro příznivce klubu velkým svátkem, kvůli němuž neváhají křižovat třeba celou zemi, když je potřeba. Zúčastněné kluby mají každý spravedlivě nárok na polovinu vstupenek, které jsou k dispozici. Proto se při výběru stadionu postupuje od toho s největší kapacitou.

Také letos, stejně jako loni, projevila Barcelona přání hrát na San Bernabéu, stadionu Realu s kapacitou 80.000 fanoušků (druhý největší po Camp Nou). Ideální poloha uprostřed země, dobré dopravní spojení pro fanoušky a hlavně možnost uspokojit velké množství žádostí o vstupenky. A co si budeme povídat...Rivalita je obrovská a slavit případný titul na stadionu úhlavního nepřítele, to je prostě slast.

Jenže právě z toho důvodu si Real opakovaně postavil hlavu a řekl jasné „ne“. Oficiálně prezident Pérez prohlásil, že hned po skončení ligové sezóny začnou na Bernabéu práce na rekonstrukci stadionu a není tedy možné ho 27. května nabídnout jako alternativu na pořádání utkání.

Nicméně všichni tuší, že to může být ze strany Blancos jen vhodná zástěrka. V Madridu by totiž neradi byli svědky i toho, jak se stadionem ponese při úvodní španělské hymně pískot 40.000 separatisticky laděných příznivců katalánského klubu. A vůbec, půjčovat stadion někomu, koho od srdce nenávidíte, aby vám ho zničil, jako při poslední takové příležitosti v roce 1997?

Dalším návrhem se stal stánek Athleticu Bilbao, moderní San Mamés, jenž pojme přes 50.000 diváků. Jenže zde budou 30. května koncertovat Guns´n Roses a podle informací trvá příprava vystoupení minimálně pět dní. Vypadá to tedy, že se finále nakonec uskuteční, stejně jako loni, na stadionu Atlética Madrid Vicente Calderónu na nějž se vměstná 54.000 fanoušků. Pro madridský stadion by to byla poslední velká akce, protože od nadcházející sezóny se Colchoneros přestěhují do nové lokality, jenž ponese název Wanda Metropolitano.

