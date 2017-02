Primera Division - Jak by Sergio Agüero zapadl do sestav evropských klubů, které o něj mají zájem?

© dreamteamfc.com - Sergio Agüero

Dnes 10:41 - Objevil se a připravil Agüera o místo. Gabriel Jesús vytlačil argentinského útočníka Manchesteru City ze sestavy, byť jen zatím ve dvou zápasech, nicméně i to stačilo novinářům na to, aby začali spekulovat o možném odchodu Kuna do jiného klubu. Dokonce už i vymysleli, jak by zapadl do sestav jednotlivých zájemců...

Barcelona

Pokud je útočná řada MSN považována za tu nejlepší na světě, pak ta ve složení MSNA by ji zcela jistě ještě předčila. Messi by z pravé strany ládoval Agüerovi balóny s laserovou přesností, Neymar by svými rychlými pohyby totálně pobláznil pravého beka a pak dal pod sebe na „Kuna“, jenž by jen dorazil do prázdné brány. Suárez by se pak etabloval v ofenzivního podhrotového útočníka.

Real Madrid

Také BBC ve složení Benzema, Bale, Cristiano, je úderná ofenzivní letka, která nicméně v poslední době doplácí na Baleova zranění a také Benzemovy ochabující výkony. Nicméně každým rokem je Bílý balet spojován se spekulacemi o přestupu Sergia Agüera, nezávisle na tom, jaké výkony zrovna Benzema podává.

Letos je tento transfer nejpravděpodobnější, což by byla špatná zpráva pro všechny obránce v La Lize. Hodně vyostřené a pikantní by také bylo madridské derby, vzhledem k minulosti hráče v dresu Colchoneros.

Inter

Spící obr italského fotbalu potřebuje budík v podobě příchodu útočníka Manchesteru City, jenž by ho probral ze sladkého dřímání a pomohl mu v boji o titul, který naposledy získal před sedmi lety. Útok by vytvořil se svým krajanem Icardim a perfektními pasy by je zásoboval další Argentinec Banega. Majitelé klubu mají prostředky na to, aby Agüera do klubu přivedli a byl by přesně tím typem hvězdného fotbalisty, kterého doposud management nebyl schopen přivést.

Atlético

Návrat Kuna Agüera se může zdát jako bláznivý vrtoch, ale pokud se celou dobu spekuloval o možném comebacku Diega Costy, proč nemohou spřádat fanoušci a direktiva Colchoneros plány na příchod Sergia? Pokud se uskuteční přestup Griezmanna do Premier League, prostředků na to bude mít Atlético dostatek.

Paris SG

Také gigant z Parku princů má zájem o útočníka Citizens. V ofenzívě Parisiens by nahradil Edinsona Cavaniho, který ač se může snažit sebevíc, a dát mraky gólů, pořád bude působit neohrabaně, za což sklízí od fanoušku neustálou kritiku. To Agüerovy pohyby působí mnohem působivěji, novináři ho připodobňují k africké antilopě běžící savanou. A góly umí sázet také perfektně.

